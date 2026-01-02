Olympijská sezóna Liensbergerovej sa končí po vážnom zranení

Rakúšanka Katharina Liensbergerová prišla o ZOH 2026 a podstúpila operáciu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Katharina Liensbergerová
Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová so striebornou medailou za druhé miesto zo slalomu na zimnej olympiáde. Peking, 9. február 2022. Foto: SITA/AP.
Rakúsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Rakúsko

Pre rakúsku lyžiarku Katharinu Liensbergerovú sa olympijská sezóna predčasne skončila. Dôvodom je zranenie pri páde počas tréningu obrovského slalomu, ktorý utrpela v stredisku St. Michael.

Liensbergerová utrpela zlomeninu hlavy holennej kosti, poranenie menisku aj vnútorného väzu v pravom kolene. Uvedené potvrdilo detailné vyšetrenie magnetickou rezonanciou na špecializovanej klinike pri Innsbrucku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dvadsaťosemročná rodáčka z Feldkirchu v piatok podstúpia operáciu, z ktorej sa bude zotavovať až do konca tejto lyžiarskej sezóny. Referuje o tom webe orf.at.

Liensbergerová sa pripravovala na preteky Svetového pohára, ktoré sa počas víkendu uskutočnia v slovinskej Kranjskej Gore.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dvojnásobná svetová šampióny z Cortiny d’Ampezzo 2021 a strierboná zo slalomu na ZOH v Pekingu 2022 v aktuálnom súťažnom ročníku zaostávala za očakávaniami. Napriek tomu ukázala rastúcu formu štvrtým miestom v koncoročnom slalome v Semmeringu a šiestou pozíciou v americkom Copper Mountain.

Viac k osobe: Katharina Liensbergerová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk