Olympijská sezóna Liensbergerovej sa končí po vážnom zranení

Pre rakúsku lyžiarku Katharinu Liensbergerovú sa olympijská sezóna predčasne skončila. Dôvodom je zranenie pri páde počas tréningu obrovského slalomu, ktorý utrpela v stredisku St. Michael.
Liensbergerová utrpela zlomeninu hlavy holennej kosti, poranenie menisku aj vnútorného väzu v pravom kolene. Uvedené potvrdilo detailné vyšetrenie magnetickou rezonanciou na špecializovanej klinike pri Innsbrucku.
Dvadsaťosemročná rodáčka z Feldkirchu v piatok podstúpia operáciu, z ktorej sa bude zotavovať až do konca tejto lyžiarskej sezóny. Referuje o tom webe orf.at.
Liensbergerová sa pripravovala na preteky Svetového pohára, ktoré sa počas víkendu uskutočnia v slovinskej Kranjskej Gore.
Dvojnásobná svetová šampióny z Cortiny d’Ampezzo 2021 a strierboná zo slalomu na ZOH v Pekingu 2022 v aktuálnom súťažnom ročníku zaostávala za očakávaniami. Napriek tomu ukázala rastúcu formu štvrtým miestom v koncoročnom slalome v Semmeringu a šiestou pozíciou v americkom Copper Mountain.