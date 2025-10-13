Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov

Bývalý český poslanec za stranu ČSSD Petr Wolf, ktorý bol v Južnej Amerike na úteku pred zákonom, je v Česku. Priletel v pondelok popoludní. Jeho lietadlo sprevádzala polícia. Hneď po prílete putoval do väzobnej väznice. Informuje o tom web TN.cz.
Wolfa v Česku v roku 2012 odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužitie štátnej dotácie pre vlastnú potrebu. Do zahraničia utiekol krátko po rozsudku, aby sa vyhol trestu. Česko po ňom vyhlásilo medzinárodné pátranie. V roku 2019 sa kriminalisti dozvedeli, že sa nachádza v Paraguaji. Jeho zatknutiu však predchádzali prieťahy. Wolfa uväznili v Paraguaji vlani. Nakoniec sám požiadal o vydanie do Česka.
Albánsko chce poraziť korupciu umelou inteligenciou, premiér zvažuje dokonca „AI-ministra“
Wolf priletel na pražské letisko pravidelnou linkou z Paraguaja s medzipristátím v Španielsku. Okrem odpykania si 6 rokov väzenia za podvod mal podľa rozsudku uhradiť aj päťmiliónovú pokutu. Tú už postupne splácal, a to aj v čase, keď sa skrýval v Južnej Amerike.
Petr Wolf pôsobil v Poslaneckej snemovni v rokoch 2006 až 2010 ako člen ČSSD, ktorú neskôr opustil. V roku 2012 ho Krajský súd v Ostrave uznal vinným z podvodu pri čerpaní dotácií v hodnote 11 miliónov korún.