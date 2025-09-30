PMÚ koná proti TV Markíza a TV JOJ pre obmedzovanie možnosti pretáčania reklám

PMÚ rozšíril koncom júla 2025 prebiehajúce konanie voči TV Markíza o ďalší skutok týkajúci sa obmedzovania pretáčania reklám.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Budova Protimonopolného úradu
Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR). Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konania voči dvom komerčným televíziám, TV Markíza a TV JOJ, pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia v súvislosti s obmedzovaním možnosti pretáčania reklám pri sledovaní programov z archívu.

PMÚ rozšíril koncom júla 2025 prebiehajúce konanie voči TV Markíza o ďalší skutok týkajúci sa obmedzovania pretáčania reklám. V auguste 2025 začal podobné konanie aj voči TV JOJ.

Vyšetrovanie naznačuje, že televízie mohli uplatňovať neprimerané obchodné podmienky voči prevádzkovateľom retransmisie (operátorom), ktorí následne implementovali obmedzenia pretáčania reklám. Toto obmedzenie znížilo flexibilitu divákov pri sledovaní najsledovanejších televíznych staníc na trhu.

Podľa zákona môže PMÚ za zneužitie dominantného postavenia uložiť pokutu až do výšky 10 % z celosvetového obratu podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania však neznamená, že podnikateľ porušil pravidlá súťaže, ani nepredurčuje závery, ku ktorým PMÚ dospeje v rozhodnutí.

Firmy a inštitúcie: Protimonopolný úrad (PMÚ) SRTV JOJTV Markíza
Okruhy tém: Dominantné postavenie Obmedzenia reklamy Televízia Zneužívanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk