Plavkyňa Lilly Kingová zažila rozprávkové preteky. Kvalifikovala sa na OH 2024, následne ju v cieli partner požiadal o ruku

Americká plavkyňa Lilly Kingová zažila v piatok momenty, na ktoré nikdy v živote nezabudne. Dvojnásobná olympijská víťazka z OH 2016 v brazílskom Rio de Janeiro najprv v americkom Indianapolise zvládla kvalifikačné preteky o účasť na OH 2024 v Paríži, v disciplíne 200m znak zaplávala druhý najlepší čas a splnila si cieľ, s ktorým do bazéna skočila.

Obrovské prekvapenie pre športovkyňu

Keď z neho vyšla, čakalo ju veľké prekvapenie. Jej dlhoročný partner James Wells ju požiadal o ruku. Informoval o tom americký web Pennlive.

„Mám veľkú radosť z toho, keď ťa vidím šťastnú. Ani trocha neľutujem, že som sa cez polovicu krajiny presťahoval za tebou a že môžem byť po tvojom boku. Teším sa z toho, kam to celé smeruje. Drahá, premýšľal som, Lilliy Kingová, vezmeš si ma za muža?“, vyznal sa krátko po pretekoch Wells, ktorý dostal od svojej partnerky očakávané „áno“.

Úspešná kvalifikácia na OH v Paríži

Lilly Kingová sa ešte v pondelok úspešné kvalifikovala na olympijské hry do Paríža aj v disciplíne 100m znak. Stala sa tak prvou Američankou v histórii, ktorá sa v dvoch rôznych disciplínach kvalifikovala na tretiu olympiádu za sebou.

Dvadsaťsedemročná rodáčka z Indiany je dvojnásobnou olympijskou víťazkou z OH 2016. V brazílskom Riu uspela v disciplíne 100m prsia a podiel mala aj na zlatej medaile v podaní americkej štafety na 4×100 m v polohových pretekoch.

Cenné medaile

Dva strieborné cenné kovy a jeden bronzový si pripísala na konto aj na OH 2020 v japonskom Tokiu. Po ostatných olympijských hrách jej meno rezonovalo vo svete športu aj preto, že ostro kritizovala zaobchádzanie s „nezlatými“ americkými plavcami.

„Tendenciu niektorých Američanov považovať striebro a bronz za neúspech, považujem za nevhodnú ba až poburujúcu,“ povedala pred tromi rokmi Kingová.