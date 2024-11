Piešťanské Čajky stále čakajú na prvý európsky triumf, chcú ho dosiahnuť už v Turecku

Po prehrách v úvodných štyroch dueloch skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistiek zabojujú úradujúce slovenské majsterky Piešťanské Čajky už vo štvrtok večer o prvý triumf.

Zverenky trénera Petra Jankoviča vycestovali do Turecka na palubovku tímu Bodrum Basketbol, ktorému v októbri doma podľahli 63:79.

„Zápas bol náročný, myslím si však, že 36 minút sme s Bodrumom hrali vyrovnanú partiu. Stál proti nám silný súper s výbornými legionárkami, bolo to ťažké. Uvidíme, čo nás čaká v Turecku. Musíme byť pripravení najmä v hlavách, aby sme nešli do zostávajúcich zápasov odovzdane. Chceme urobiť všetko, aby sme vyhrali aspoň jedno stretnutie. Chceme zvládnuť zápas víťazne a keby to aj nevyšlo, aby sme z neho odchádzali so vztýčenou hlavou,“ uviedol kouč Jankovič podľa oficiálneho webu Čajok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Chcú sa zomknúť

Na duel v pohárovej Európe sa hráčky Piešťan nenaladili ideálne. V domácej extralige totiž počas víkendu podľahli Ružomberku.

„Čo s nami urobil zápas s Ružomberkom, tak to uvidíme v nasledujúcom období. Na jednej strane, možno nám táto facka pomôže, ale tragédiu by som z tohto nerobil. Prehrali sme skoro po troch rokoch doma s dobrým tímom, treba to rešpektovať. Nám sa veľmi nedarilo, ale taký je basketbal, raz to ide a potom to nejde. Musíme sa zomknúť a ďalej pracovať. Ja verím, že nám to pomôže,“ pokračoval.

Problémy súperiek

Ani forma tureckého družstva nie je ideálna, v najvyššej domácej súťaži má na svojom konte tri prehry bez prerušenia. Navyše, k dispozícii už nemajú čínsku pivotku Jüe-žu Li ani Tinu Krajišnikovú.

„V domácej lige prehrali posledné dva zápasy dosť vysokým rozdielom, hovorí sa o nejakých problémoch, ale to sa nás netýka. My sa musíme pozerať sami na seba. Vieme, akým štýlom hrajú, na to chceme byť pripravení,“ poznamenal Jankovič.

Dotiahnuť snahu do konca

Basketbalistky Piešťan majú veľkú motiváciu, svoju snahu chcú konečne dotiahnuť do úspešného konca.

„Od začiatku do konca chceme hrať koncentrovane, musíme hrať veľmi zodpovedne v obrane. Pomáhať si, hrať rýchlo dopredu a veriť tomu, že môžeme zápas zvládnuť. To bude v tomto stretnutí najpodstatnejšie,“ uzavrel hlavný tréner Čajok.