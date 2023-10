Philosophers Nitra má nového trénera. V rámci univerzitného hokeja sa angažuje ďalší bývalý úspešný hokejista

Ľubomír Sekeráš je jedným zo spoluzakladateľov EUHL, Branislav Jánoš trénuje celok z Trenčína, s ktorým zvíťazil v posledných dvoch ročníkoch. Na pomyselný zoznam bývalých hráčov, ktorí sa presunuli k univerzitnému hokeju, sa pridáva Jozef Kováčik. Bývalý obranca Nitry, bratislavského Slovana či Komety Brno sa stal hlavným trénerom Philosophers Nitra.

Foto: Kania FotoSport

Univerzitný hokejový tím Philosophers Nitra, ktorý je zastrešovaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, pôsobí v EUHL štvrtú sezónu. Práve do tej aktuálnej vstúpil s novým trénerom Jozefom Kováčikom. „Spolupráca s tímom vznikla vďaka môjmu bývalému spoluhráčovi, dlhoročnému kamarátovi Martinovi Uhnákovi, ktorý ma oslovil. Dal mi čas na rozmyslenie. Priznám sa, že pôvodne som si chcel dať trošku pauzu od hokeja. Nakoľko ale tréningov a zápasov v EUHL nie je až tak veľa ako v profesionálnom hokeji, tak som k tomu pristúpil. Dnes môžem povedať, že som veľmi rád, že som prijal túto ponuku,“ vyslovil Kováčik.

Foto: Kania FotoSport

Svoju aktívnu hráčsku kariéru strávil najmä v HK Nitra, v HC Slovan Bratislava a v HC Kometa Brno. Po jej ukončení pôsobil ako tréner v spomínanej Komete a tiež v HC Topoľčany. „Snažím sa byť tréner, ktorý neberie ohľad na to, či trénuje tím pôsobiaci v najvyššej lige, či už v slovenskej alebo českej, alebo v niektorej z mládežníckych kategórii. Aj keď každé je niečo iné. Toto sú ale dospelí chalani a tým, že niektorých som už trénoval, tak vedia aký som, čo očakávam. Keď budú dobre počúvať, môže to klapať,“ povedal Kováčik, „keďže nejde o profesionálnu súťaž, môžeme dať do toho viac zábavy. Podstatné pre nás je, aby každý mal z toho radosť.“

Foto: Kania FotoSport

Nakoľko EUHL odštartovala nový ročník ešte len pred krátkym časom, Philosophers majú odohratý len jeden zápas. V rámci neho na domácom ľade privítali nováčika z Maďarska – ETO Hockey club Győr a hneď sa aj tešili z úvodných troch bodov. „Priznám sa, pred prvým zápasom sme nestihli veľa tréningov. Ľad v Nitre bol vyťažený na maximum a vedľajšia plocha ešte nefunguje. Hráči však pristúpili k zápasu zodpovedne a odohrali kvalitné stretnutie, ktoré sa muselo páčiť i divákom,“ vyslovil, „po zápase sa mi dostalo do uší, že za maďarský tím nastúpili i dvaja bývalí reprezentanti a tiež šesť hráčov z Erste Ligy. O to viac si vážim naše víťazstvo. Hrali sme proti tímu, ktoré bolo predtým už 6 týždňov na ľade,“ dodal na záver. V spomínanom zápase proti Győru vyhrali Nitrania 5:3, keď sa postarali o sympatickú otočku z 1:3. Gólovo sa dvakrát presadil Timur Král a po jednom presnom zásahu pridali Maroš Svitač, Michal Novodomský a Branislav Kováč.

Foto: Kania FotoSport

Autor: EUHA

