Svet podľa Jerryho – komentáre Jaroslava Kmeťa.
Jaroslav Kmeť
Bývalý štátny tajomník
Jaroslav Kmeť
Jaroslav Kmeť. Foto: archív Jaroslav Kmeť.
Keď sa blíži koniec roka, mnohí bilancujeme: koľko sme zarobili, precestovali, nazbierali lajkov… 😔💭 Potom prídu ohňostroje a veľké sľuby, že nový rok bude lepší. 🎆✨

Čo keby sme tentoraz skúsili niečo úplne iné? ❤️‍🩹 Prestať merať život úspechmi a začať ho merať časom venovaným tomu, na čom naozaj najviac záleží – ľuďom, ktorých máme radi. 🫂

Zmena neprichádza v drahých kurzoch či aplikáciách, ale v tých najmenších, najtichších maličkostiach: úprimne sa ospravedlniť, zavolať rodičom len tak, pomôcť susedovi bez toho, aby sme čakali poďakovanie. 🥹🌟

Tento rok som si dal len jedno, hlboké predsavzatie: každý deň urobiť aspoň jeden neviditeľný dobrý skutok – odhrabať sneh susedke, poslať dar bez mena, naozaj počúvať niekoho bez toho, aby som sa ponáhľal preč. 🤫💌🫶

Práve v týchto tichých, neviditeľných chvíľach sa meníme najviac vnútri: prichádza skutočný pokoj, hlboká dôvera a oveľa menej strachu. 🕊️🤍

Nový rok nie je o dokonalosti, ale o prítomnosti. O odvahe byť niekedy slabý, povedať úprimné „prepáč“, vrúcne „ďakujem“ a od srdca „potrebujem ťa“. 😢🤗

Nech je váš rok 2026 plný tichých, hlbokých momentov a skutočných, dušu obohacujúcich stretnutí. Nech nájdete pokoj v obyčajných maličkostiach a lásku väčšiu, než si vôbec trúfate veriť, že si zaslúžite. 🥰✨🙏

Šťastný, požehnaný a plný lásky Nový rok! 🎉💖🕊️

