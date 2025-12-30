Čo čaká Slovensko v roku 2026: Rok skúšok a skrytých príležitostí - KOMENTÁR

Ľudia na konci decembra bilancujú posledných 12 mesiacov a rok 2025 bol plný neistôt. Mnohí sa pýtajú, čo prinesie ten nasledujúci…
Rok 2026 nebude pre Slovensko rokom veľkolepých triumfov, ani dramatických pádov, ale skôr obdobím tichého zápasu – o ekonomickú stabilitu, politickú vyváženosť a o to, či dokážeme využiť posledné šance na modernizáciu, ktoré nám Európa ešte ponúka.
Slovenská ekonomika
Ekonomicky nás čaká také pomalé, slimačie posúvanie sa vpred. Podľa najnovších prognóz Európskej komisie, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) či Ekonomického ústavu SAV sa rast HDP bude pohybovať okolo 1 až 1,6 percenta – čísla, ktoré na papieri vyzerajú skromne, no v kontexte globálnych búrok, ako sú pretrvávajúce americké clá na európske autá či slabnúci dopyt v Nemecku, predstavujú aspoň akú-takú odolnosť.
Naša exportne orientovaná ekonomika, závislá od automobilového priemyslu, pocíti každý škrt v medzinárodnom obchode. Inflácia, poháňaná vyššími daňami, konsolidačnými opatreniami a pomalým návratom regulovaných cien energií ku krutej realite na trhu, sa môže vyšplhať na 3,5 až 4 percentá.
Reálne príjmy domácností klesnú, úspory sa stenčia a mnohí sa ocitnú v situácii, keď sa budú musieť rozhodovať medzi teplom v dome, alebo večerou.
Plán obnovy a odolnosti
Rok 2026 bude vrcholom čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti – posledný veľký nádych pred tým, ako sa mechanizmus v auguste definitívne uzavrie. Ak sa podarí dočerpať väčšinu z miliárd eur určených na digitalizáciu, zelenú transformáciu, zdravotníctvo či vzdelávanie, mohlo by to priniesť investičný impulz schopný zmierniť spomalenie.
Projekty ako obnova škôl, nemocníc či infraštruktúry sa dostanú do finále; otázkou zostáva, či ich tempo neohrozí byrokracia, alebo politické trenice. Riziko nedočerpania stoviek miliónov eur však visí vo vzduchu ako Damoklov meč – a s ním aj hrozba, že príležitosť na modernizáciu skokom premeškáme navždy.
Politika
Na politickej scéne, na jeseň prídu do pozornosti komunálne a župné voľby, spojené do jedného dňa. Bude to prvé veľké meranie síl po parlamentných voľbách 2023, test lokálnej popularity a signál pre národnú politiku pred rokom 2027. V mestách a obciach sa rozhodne o tom, kto bude spravovať školy, cesty, nakladanie s odpadmi či verejné priestory – o veciach, ktoré ľudia pociťujú najbezprostrednejšie a každý deň. Koalícia na národnej úrovni môže pocítiť otrasy; keďže sa čoraz častejšie objavujú praskliny, šepká sa dokonca aj o možnosti predčasných parlamentných volieb ešte pred koncom roka, keďže stabilita vlády visí na vlásku tenšom, než sa na prvý pohľad zdá.
Športové vrcholy
Medzitým nás čakajú aj iné pozitívnejšie momenty, ktoré pripomínajú, že Slovensko nie je len krajinou rozpočtových škrtov a geopolitických tlakov. Majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave, majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov, prípadne kvalifikačné boje o veľké turnaje – športové podujatia, ktoré prinesú do krajiny návštevníkov, emócie a ekonomický benefit. Najväčšou športovou udalosťou budú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo vo februári, kde do našich slovenských športovcov, ktorí sa na nich pripravovali štyri roky, vkladáme veľké nádeje našej malej krajiny.
Rok pravdy, nie revolúcie
Rok 2026 teda nebude rokom revolúcie, ale rokom pravdy. Pravdy o tom, či dokážeme konsolidovať verejné financie bez toho, aby sme zadusili rast; či využijeme eurofondy na skutočnú transformáciu, a nielen na prežitie; či lokálni lídri ponúknu víziu lepších miest a regiónov.
V čase, keď svet okolo nás sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým – s umelou inteligenciou, zelenou revolúciou aj novými geopolitickými líniami – Slovensko stojí na rázcestí. Nie je to dramatické rázcestie ako poznáme z románov, ale také naše, každodenné: sú to rozhodnutia o školách, nemocniciach, cestách a o dôvere v inštitúcie. Ak zvládneme toto obdobie s rozvahou, bez populizmu a s optimizmom, môžeme vyjsť silnejší.
Rok 2026 nebude rokom pamätným, ktorý by sa zapísal do histórie veľkými titulkami, ale malými, každodennými krokmi – a práve tie rozhodnú o tom, akú budúcnosť si zaslúžime.
Do Nového roka 2026 prajem Slovensku predovšetkým múdrosť – zdravý sedliacky rozum, ktorý nám vie pomôcť rozlišovať medzi krásnou pozlátkou a realitou, medzi rýchlym ziskom a dlhodobou stabilitou. Prajem nám všetkým, občanom tejto krajiny pod Tatrami, aby sme v ťažkých chvíľach našli v sebe súdržnosť, odvahu povedať pravdu a ochotu pomôcť si navzájom.
Nech nás nový rok spája viac, než rozdeľuje; nech naše deti vyrastajú v krajine, kde sa oplatí snívať a pracovať. Nech rok 2026 prinesie aspoň o kúsok lepšie školy, čistejšie mestá, spravodlivejšie pravidlá a viac dôvery v seba samých. Šťastný a pokojný Nový rok, Slovensko.