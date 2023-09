Petra Vlhová je v najlepšom období svojej kariéry, tvrdí jej tréner Mauro Pini. Aké má ciele v ďalšej sezóne?

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postupne vylaďuje formu pred začiatkom nasledujúcej sezóny 2023/2024.

Ako uviedol jej tréner Mauro Pini, príprava je zameraná na to, aby fyzická aj technická stránka držiteľky olympijského slalomového zlata z Pekingu 2022 vrcholila v najvhodnejšom čase vzhľadom na jej program v novej sezóne.

Vlhová už má veľké skúsenosti

„Pracujeme aj na niekoľkých technických detailoch, ale to už aj s ohľadom na náš dlhodobý cieľ, ktorým sú zimné olympijské hry v roku 2026. Chceme Petru udržiavať pripravenú, ale zároveň ju chceme neustále posúvať na vyšší level. Pretože inú možnosť s takýmto výnimočným typom športovkyne ani nemáme,“ povedal Pini v rozhovore pre Sport Management Company a Niké Ski Team Petra Vlhová.

Švajčiarsky tréner si naplno uvedomuje, že u Petry môže využiť jej veľké skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.

Pini priznal, že tentoraz s Vlhovou nevyhľadávali sneh v máji alebo v júni, ako tomu bolo v minulosti, a tri mesiace venovali rozvoju kondičných a fyzických schopností.

Vlhová strávila dva augustové týždne na argentínskom súostroví Ohňová zem. Nasledoval návrat na Liptov, ale už o týždeň sa Liptáčka do Argentíny vráti a nasledovať bude ďalší, takmer trojtýždňový tréningový cyklus.

Ciele sú jednoduché

„Rozhodli sme sa ísť dvakrát počas medzisezónnej prípravy do Južnej Ameriky, a to najmä z dôvodu stabilných poveternostných podmienok,“ objasnil Pini.

S tým, v akom stave prišla jeho zverenka na prvú časť prípravy do Argentíny, bol spokojný. „Bola vo veľmi dobrej kondícii. Potrebujeme ju práve takúto silnú a fyzicky výborne pripravenú. Z môjho pohľadu je momentálne v najlepšom období svojej kariéry. Máme šťastie, že pracujeme so zdravou športovkyňou, ktorá má zároveň už dostatok skúseností, aby bola mentálne pripravená na to, čo ju čaká. Dôležité z nášho pohľadu je, aby sme ju udržali nielen vo výbornom zdravotnom stave, ale aj mentálnom nastavení.“

Sformulovať ciele dva mesiace pred začiatkom prvých pretekov je niekedy zložité, toto však nie je ten prípad.

„Naopak, je to jednoduché: chceme vyhrávať! Chceme vyhrať všetky preteky, na ktoré sa Petra prihlási a postaví. Viem, že je to možno odvážne takto vyhlásiť, ale taká je realita. Petra je medzi dvoma-tromi najlepšími lyžiarkami sveta, preto sa nik nemôže diviť, že chce uspieť v každých pretekoch.“

Hľadanie novej motivácie

Podľa Piniho bolo veľmi dôležité, aby si celková víťazka hodnotenia Svetového pohára zo sezóny 2020/2021 nastavila po zisku olympijského zlata ďalšie ciele.

„Sama v sebe musela nájsť novú motiváciu. Potrebovala pochopiť, že už nemá veľký sen, ktorý snívala možno pätnásť rokov a ktorý sa týkal olympijského víťazstva. Na začiatku minulej sezóny tam možno aj preto boli výkyvy vo výkonnosti. Bol to určitý proces, ktorým sme si potrebovali prejsť, ale som si istý, že už je to za nami. V novej sezóne uvidíte novú Petru, ktorá dospela. Potrebovala možno práve ten jeden rok a teraz je to už iný typ športovkyne, už je to iná osobnosť. Nie je viac mladé dievča, na ktoré môžete donekonečna tlačiť. Súviselo to však s tým, že sa musela naučiť sústrediť na iné ciele, než aké mala dovtedy pred sebou. A tie sú teraz pre nás všetkých jasné – pokúsiť sa vyhrať každé preteky, na ktoré nastúpi,“ skonštatoval Pini.