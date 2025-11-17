Petr Pavel: Babiš musí buď vyriešiť konflikt záujmov, alebo by mal byť premiérom niekto iný

Český prezident Petr Pavel v pondelok znovu zdôraznil, že nemôže vymenovať Andreja Babiša (ANO) na post premiéra skôr, ako Babiš objasní spôsob, akým chce vyriešiť svoj konflikt záujmov. Pokiaľ toho nebude schopný, malo by víťazné hnutie ANO podľa neho navrhnúť iného kandidáta. Informuje o tom web TN.cz.
„Ak máme s dôverou vymenovať nového premiéra, tak je potrebná transparentnosť,“ vyhlásil prezident v rozhovore pre Český rozhlas. „Ja od neho nechcem, aby to vyriešil do vymenovania, ale aby jasne povedal spôsob,“ doplnil.
„Ak by Andrej Babiš nebol schopný uspokojivo vyriešiť svoj konflikt záujmov, potom by som sa jeho vymenovaním podieľal na vzniku protiprávneho vzťahu. To si myslím, že odo mňa verejnosť ani Ústava neočakáva,“ povedal Pavel. „V takom prípade by asi bolo dobré, aby víťaz volieb ponúkol iného kandidáta, ktorý nie je v konflikte záujmov,“ dodal.
Druhý muž hnutia ANO Karel Havlíček, ktorého v minulosti Babiš spomínal ako možného kandidáta na premiéra, však takúto možnosť odmietol. „Náš kandidát je jediný a tým je Andrej Babiš. Je predsedom strany, ktorá jasne zvíťazila, získali sme rekordný počet hlasov,“ povedal pre portál iDnes s tým, že Babiš určite problém vyrieši.