Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

„Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ vyhlásil o zostavovaní českej vlády šéf hnutia Milion chvilek pro demokracii.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí demonštranti prišli s vlajkami Českej republiky, Európskej únie, Ukrajiny a Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

„Naozaj chceme žiť v štáte, kde sú politici nad zákonom?“ cituje agentúra AFP šéfa hnutia Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa.

Líder ANO Andrej Babiš, ktorý vyhral české októbrové parlamentné voľby, rokuje o zostavení vlády s krajne pravicovou SPD a pravicovými Motoristami. Babiš čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, pripomína AFP. Predseda ANO poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za ohováračskú kampaň.

Podľa Minářa Babiš a líder SPD Tomio Okamura, ktorý čelí stíhaniu za podnecovanie nenávisti, sa možno budú chcieť navzájom podporovať, aby sa vyhli trestu. „Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ dodal.

