Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí demonštranti prišli s vlajkami Českej republiky, Európskej únie, Ukrajiny a Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
„Naozaj chceme žiť v štáte, kde sú politici nad zákonom?“ cituje agentúra AFP šéfa hnutia Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa.
Líder ANO Andrej Babiš, ktorý vyhral české októbrové parlamentné voľby, rokuje o zostavení vlády s krajne pravicovou SPD a pravicovými Motoristami. Babiš čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, pripomína AFP. Predseda ANO poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za ohováračskú kampaň.
Podľa Minářa Babiš a líder SPD Tomio Okamura, ktorý čelí stíhaniu za podnecovanie nenávisti, sa možno budú chcieť navzájom podporovať, aby sa vyhli trestu. „Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ dodal.