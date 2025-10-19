Peter Kotlár podľa ministra školstva Druckera nestojí za pád koalície

Podľa opozičného poslanca Jána Horeckého (KDH) je Peter Kotlár hanbou Slovenska a vedy.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Vládny splnomocnenec pre prešetrenie manažmentu pandémie ochorenia COVID-19 Peter Kotlár nestojí za rozpad vládnej koalície. Ako ďalej v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza povedal minister školstva Tomáš Drucker, aj keď strana Hlas-SD stojí na strane vedcov, Kotlár má podporu premiéra Roberta Fica, ktorý za neho aj so stranou SNS nesie zodpovednosť. Napriek tomu minister podľa vlastných slov trvá na tom, že ak Kotlár nie je schopný dodať analýzu manažovania pandémie, mal by podľa neho odísť z funkcie.

„Zodpovednosť za pána Kotlára, politickú a morálnu má premiér, ako aj strana SNS, ktorá je náš koaličný partner, my nemáme možnosť odvolať pána Kotlára vyhlásil,“ Drucker, pričom zopakoval, že na Kotlárovi nepadne koalícia. „Pretože to, čo bolo dôležité, bolo ubezpečiť všetkých občanov o tom, že tvrdenia pána Kotlára sa nezakladajú na pravde. A našou úlohou je plniť programové vyhlásenie vlády,“ zdôraznil Drucker. Doplnil, že strana Hlas zabezpečila, že existuje veľmi jasná odpoveď Slovenskej akadémie vied na to, či sú alebo nie sú vakcíny bezpečné.

Podľa opozičného poslanca Jána Horeckého (KDH) je Kotlár hanbou Slovenska a vedy. Premiér by ho preto mal okamžite odvolať. „My sa totiž nebavíme o nedávno vzniknutej pandémii a víruse COVID-19, ktorý tu predtým nebol. My sa bavíme o očkovaniach, ktoré už desiatky rokov spoľahlivo chránia deti pred smrťou a ťažkými postihmi. A toto spochybňuje Kotlár,“ povedal Horecký s tým, že koaliční voliči načúvajú ľuďom, ako je Peter Kotlár. „Naozaj, toto ohrozuje život a zdravie detí a všetkých ľudí,“ dodal Horecký.

