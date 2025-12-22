Futbalový funkcionár Perinetti: Keď je Lobotka na ihrisku, Neapol je silnejší. Je kľúčom k titulu

Taliansky futbalový funkcionár Giorgio Perinetti považuje slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku za hráča, ktorého prítomnosť v jedenástke SSC Neapol môže byť v aktuálnej sezóne 2025/2026 kľúčová v boji „partenopei“ o titul v Serie A.
„Je jasné, že keď je na ihrisku Lobotka, tím podáva lepšie výkony,“ povedal Perinetti v rozhovore pre web Calcio Napoli 24.
Boj o majstrovské „scudetto“ sa podľa neho postupne zúži na Neapol a Inter Miláno, ale vraví, že do toho môže zasiahnuť mnoho aspektov, napríklad zranenia.
„Lobotka je nevyhnutný, pretože diktuje tempo. Je neuveriteľne dôležitý, keďže dokonale zapadá do mechanizmov Neapola. Pre Conteho je kľúčový, pretože rovnováha, ktorú Lobotka poskytuje, je jedinečná,“ dodal 74-ročný Perinetti, ktorý má viac ako päť desaťročí skúseností v rôznych riadiacich funkciách vo futbale.
Perinetti pôsobil v množstve talianskych klubov. Jeho pozície sa väčšinou týkali strategického vedenia, transferového trhu, skautingu a športového manažmentu. Pracoval v AS Rím, Juventuse Turín, Neapole, Palerme či Brescii.