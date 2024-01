Stop mediálnej šikane brankára Hudáčka, žiadajú známi politici. Tvrdý odkaz všetkým hejterom! (video)

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček musel po bojkote fanúšikov a kritike časti verejnosti expresne rýchlo opustiť český klub Rytíři Kladno. Tí mu vyčítali, že hral za KHL, a tým údajne nepriamo podporoval ruskú agresiu na Ukrajine.

S týmto názorom sa rozhodne nestotožňujú viacerí slovenskí politici, ktorí sa Hudáčka zastali. Tvrdia, že slovenský brankár sa stal obeťou nenávistnej kampane.

„Július Hudáček je jedným z reprezentantov slovenského hokeja a je mi veľmi ľúto, ako politika zasahuje do kariéry nevinného človeka, ktorý sa len živí svojim talentom,“uviedol v tejto súvislosti predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

„Július Hudáček nemá s konfliktom na Ukrajine absolútne nič spoločné. Preto ma veľmi mrzí, že v posledných dňoch je s tým jeho meno spájané. Bol vystavený bezprecedentným útokom a obviňovaný z podporovania ruskej agresie. Je neskutočné v akej dobe to žijeme,“ hovorí ďalej Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

„Vulgárne poznámky na hokejistu Júliusa Hudáčka len preto, že hral v KHL? Podotýkam, že v tej istej lige pôsobil aj pred rokom 2022. Naozaj sme sa dostali až sem, že si vybíjame frustráciu na hrdinovi, ktorý nosil radosť slovenským fanúšikom?“ pýtal sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

„Ľudia, ktorí mali plné reči o slušnej spoločnosti sa neštítia používať najneslušnejšie slová na adresu talentovaného hráča. Pritom nikomu nevadí, že ruskí hráči hrajú v americkej NHL. Tam odvádzajú veľké dane, tak nikto nerieši ich národnosť a pôvod. Už by sme si mohli odpustiť toto lynčovanie a šikanu… Do športu a do spoločnosti to rozhodne nepatrí,“ zdôraznil minister.

„Proti Hudáčkovmu príchodu do Kladna sa začala valiť lavínu jedného hejtu za druhým. Haló, kto sme my, aby sme súdili? Nielen Hudáčka, ale aj ďalších našich športovcov.…Kto z nás na Slovensku, aj v Čechách si žije svoj život tak, že môže hodiť kameňom? V akom stave je naše svedomie? V akom sú naše rodiny? A čo naše komunity? Nemali by sme začať od seba, nieto riešiť napríklad Hudáčka?“ pýtal sa poslanec NR SR a predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry (Smer-SD).

„Jaromír Jágr sa rozhodol, Július Hudáček je nechcený. Apropos, kto z kritikov Hudáčka a aj Kladna si uvedomil, že Barys Astana, klub, za ktorý v KHL chytal, sídli v hlavnom meste Kazachstanu? To znamená, tak ako upozornil Eduard Chmelár na svojom fb profile, hlavným mestom krajiny, s ktorou západné krajiny spolupracujú viac ako pred vojnou s Ruskom? Nebudeme kričať v Bruseli, aby európske krajiny zastavili obchodovanie s touto proruskou krajinou?“upozornil Kéry na informáciu, že Hudáček v minulej sezóne chytal za kazašský Barys Astana.

Na hejterov, ktorí sa pustili do hokejového brankára, zareagoval aj minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS) príspevkom na sociálnej sieti:

„Progresívci majú nového slameného panáka. Hokejistov!“ skonštatoval bývalý poslanec NR SR a podpredseda Maďarskej aliancie György Gyimesi. „To, že konanie a myšlienkové pochody progresívcov sa riadia ideológiou a aktivizmom viac než zdravým rozumom, vieme už dávno. Avšak to, čo začali predvádzať vo vzťahu k hokejistom hrajúcim v KHL je už vrcholom všetkého (rozumej ich blbosti). Požadujú totiž, aby sme ich kolektívne odsúdili -ako inak, ako Putinových užitočných idiotov. Vyháňajú ich z reprezentácie a zároveň ich doslova chcú postaviť na okraj spoločnosti,“ napísal na sociálnej sieti Gyimesi.

„Nikdy som nepočul hokejistov hrajúcich v KHL schvaľovať vojnu, nikdy sa nevyjadrovali k politike a neboli v nej aktívni (na rozdiel od takého Handzuša). Miešať politiku a šport bolo vždy nemiestne a vždy trápne. Aj teraz snaha progresívcov smrdí aktivizmom (a blbosťou),“ uviedol exposlanec.