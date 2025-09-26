Pellegrini vymenoval nových generálov, do funkcie uviedol aj veliteľa Národných obranných síl – VIDEO

Noví generáli by podľa prezidenta mali byť vzorom aj pre ostatných mužov a ženy v uniformách.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval do generálskych hodností pilota, výsadkára, odborníka na protivzdušnú obranu, a tiež veliteľa Národných obranných síl.

Pellegrini na návrh vlády SR do hodnosti brigádneho generála vymenoval Adolfa Daubnera, Ladislava Kisela, Jozefa Kasla a Dušana Košúta. Do hodnosti generálporučíka bol povýšený Miroslav Lorinc.

Príslušníci vzdušných aj pozemných síl

Išlo tak o príslušníkov vzdušných aj pozemných síl. „Napriek rozmanitosti vašich špecializácií vás spája kľúčový spoločný menovateľ – tým sú vaše vysoké odborné i morálne kvality a predovšetkým oddanosť, s akou slúžite vlasti,“ povedal Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným generálom.

Pri tejto príležitosti prezident spomenul nedávne opakované narušenia vzdušného priestoru na východnej hranici NATO a upozornil, že tieto incidenty sa bezprostredne dotýkajú aj bezpečnosti SR a vyžadujú si konkrétnu a odhodlanú reakciu v podobe zlepšovania a posilňovania obranyschopnosti krajiny. Pre profesionálnych vojakov z toho podľa prezidenta vyplývajú vyššie nároky na výcvik a odbornú kvalifikáciu.

Noví generáli by mali byť príkladom vlastenectva

Je nevyhnutné, aby ste boli pripravení na nové druhy hrozieb vrátane hybridných a kybernetických útokov, terorizmu či dezinformačných kampaní,“ zdôraznil Pellegrini. Noví generáli by tak podľa neho mali byť vzorom aj pre ostatných mužov a ženy v uniformách.

Buďte garantom istoty, motivujte svojich podriadených k odvahe a disciplíne. A buďte príkladom vlastenectva, ktoré patrí k výbave profesionálneho vojaka prinajmenšom tak ako jeho odbornosť či výzbroj,“ uzavrel prezident.

