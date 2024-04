Pellegrini si už vybral nominanta na predsedu Hlasu, z volebnej kampane si odnáša ponaučenie

Novým predsedom parlamentu bude Richard Raši alebo Denisa Saková. Povedal to v nedeľu víťaz prezidentských volieb Peter Pellegrini (Hlas-SD) v televízii JOJ24.

Vyberá si z piatich ľudí

„Túto funkciu si zaslúžia tí, ktorí po mne získali najvyšší počet preferenčných hlasov, a to je práve Denisa Saková a Richard Raši. Ešte sme to neuzavreli. Obidvaja si vážia túto moju nomináciu,“ povedal.

Podľa jeho slov si to teraz prejdú na vedení strany a vyberú toho, „kto do toho aj bude chcieť ísť a u ktorého budeme mať predstavu, že tú funkciu zvládne“.

Pellegrini zároveň navrhne straníckemu snemu svojho nástupcu vo funkcii predsedu Hlasu-SD. Ako povedal, vyberá si z piatich ľudí – zo štyroch podpredsedov, ktorými sú Denisa Saková, Richard Raši, Zuzana Dolinková a Erik Tomáš, piatym kandidátom je generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok. „Ja nejakú svoju preferenciu už teraz mám, ale ešte ju neprezradím,“ povedal.

Dodal, že ak snem o tom rozhodne, bude možno čestným predsedom Hlasu-SD. Snem by sa mal konať do Pellegriniho nástupu do prezidentského úradu, ktorý by mal byť 15. júna.

Poučenie z kampane

Pellegrini sa zároveň pochválil tým, že ako prvý v 30-ročnej histórii Slovenska bude zastávať počas svojej kariéry všetky tri najvyššie funkcie v štáte – prezidenta, predsedu vlády aj predsedu parlamentu.

Podporu Slovenskej národnej strany v druhom kole prezidentských volieb získal podľa svojich slov bez akejkoľvek dohody na tom, že by SNS za to niečo získala.

Ako poučenie z volebnej kampane si odnáša, že svoje kampaňové fotografie si nabudúce pozrie rovno na bilborde, a nie len v počítači, pretože na bilbordoch potom nevyzerali tak, ako si predstavoval.