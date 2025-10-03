Pellegrini sa v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko, vytvára príležitosti pre podnikateľov či univerzity – FOTO

Prezident Peter Pellegrini sa v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko: Prepojenia a príležitosti.
Konferencia sa sústredila najmä na posilnenie obchodných väzieb, podporu rozvoja inovácií a vedy. Rovnako je to posilnenie spolupráce v získavaní vedomostí a skúseností a prehĺbenie slovensko-talianskych vzťahov.
Spolupráca obidvoch krajín
Ako prezident priblížil, účelom konferencie je budovať mosty medzi regiónmi a medzi štátmi – v tomto prípade sú to mosty medzi Slovenskom a Ligúriou, ktorá je významným regiónom stredomorského pobrežia. To, čo Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spája, je práve rozmanitosť a pestrosť ich regiónov.
Prezident Pellegrini navštívil v Taliansku budúce sídlo Slovenského olympijského domu – VIDEO, FOTO
„Kontakty medzi našimi krajinami sú už tradične intenzívne – či ide o spoluprácu v energetike, automobilovom či obrannom priemysle, ale aj v oblastiach ako kultúra, cestovný ruch a gastronómia. Na Slovensku pôsobí 400 talianskych spoločností, rovnako sú slovenské firmy aktívne na talianskom trhu,“ povedal prezident vo svojom príhovore na konferencii.
Podujatie bolo venované najmä technológiám, inováciám, cestovnému ruchu a doprave, a teda kľúčovým odvetviam pre obe krajiny. Spolu s prezidentom sa na konferencii zúčastnili aj slovenskí podnikatelia, ktorí prezentovali svoju prácu, nápady a dosiahnuté výsledky.
Prístav v Janove
Prezident v príhovore vyzdvihol, že práve takáto konferencia vytvára príležitosti pre podnikateľov, univerzity a výskumné centrá a otvára dvere spoločným projektom.
„V Janove má sídlo Taliansky technologický inštitút, ktorý je zároveň dôležitým partnerom pri organizácii dnešného podujatia. Patrí medzi najvýznamnejšie svetové výskumné centrá a jeho hlavným cieľom je nielen posúvať hranice poznania, ale tiež prenášať výsledky výskumu do praxe,“ vyzdvihol prezident s tým, že jeho tímy tvoria odborníci z celého sveta.
Slovensko nemalo na bezpečnostnom samite v Kodani žiadne zastúpenie, opozícia kritizuje vládu aj prezidenta – VIDEO
„Som preto rád, že súčasťou našej delegácie je dnes aj Slovenská akadémia vied a vedecké centrá niekoľkých slovenských univerzít,“ doplnil prezident. Ako dôležitý vníma Pellegrini aj prístav v Janove, ktorý je podľa jeho slov námornou bránou do sveta spájajúcou moderné technológie a logistiku. „Pre Slovensko ako vnútrozemskú krajinu tak predstavuje kľúčového partnera, a tiež príležitosť pre užšiu spoluprácu,“ uzavrel Pellegrini.