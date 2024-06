Pellegrini sa usiluje o čo najlepšie portfólio pre Šefčoviča v Eurokomisii. Má dobrý predpoklad na najvyššie pozície, hovorí

Nový slovenský prezident Peter Pellegrini počas neformálneho samitu lídrov Európskej únie (EÚ) podľa svojich slov robil všetko pre to, aby pre slovenského kandidáta do Európskej komisie Maroša Šefčoviča zabezpečil čo najlepšie možné portfólio v novej eurokomisii.

Na tlačovej konferencii po stretnutí uviedol, že Šefčovičove skúsenosti mu dávajú dobrý predpoklad na to, aby ho prijali všetky politické frakcie na najvyššie pozície. Prezident poznamenal, že počas rozhovorov s lídrami členských štátov či predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, nikto nespochybnil Šefčovičove kvality.

Vyjadril sa o možnej podpore

Na margo ďalších kandidátov na vysoké posty v Európskej únii sa Pellegrini vyjadril o portugalskom expremiérovi Antóniovi Costovi a estónskej predsedníčke vlády Kaji Kallas. Costa sa spomína pri obsadení postu predsedu Európskej rady, Kallas zase ako potenciálna šéfka európskej diplomacie.

Slovensko si podľa Pellegriniho vie predstaviť podporu Costu na poste šéfa Európskej rady. Privítalo by však, keby, ako „člen európskej rodiny socialistov prehodnotil svoj postoj vo vzťahu k politickým stranám, ktoré dnes tvoria základ sociálnodemokratickej vlády na Slovensku, a rozhodol o znovuprijatí sociálnodemokratických zvolených európskych poslancov do tejto frakcie“, povedal naznačujúc strany Smer-SD a Hlas-SD.

Podporu si Bratislava vie predstaviť aj za situácie, že by Costa ako kandidát na šéfa Európskej rady a predstaviteľ sociálnych demokratov podporil Šefčoviča a to, aby získal silné portfólio.

Rokovania chcú uzavrieť 27. a 28. júna

V súvislosti s Kallas slovenský prezident poznamenal, že by sa nemala sústreďovať len na otázku ruskej agresie voči Ukrajine. Nový vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku „musí prezentovať do budúcna, v prípade, že chce byť úspešný, širší geopolitický pohľad na dianie vo svete a nie prezentovať a čisto prezentovať len svoj doterajší jasný pohľad voči Rusku a agresii,“ povedal s tým, že to zodpovedá rétorike premiérky pobaltskej krajiny, ktorá sa nachádza v blízkosti Ruska, ale nemôže to byť jediný prvok európskej politiky ako takej.

Pellegrini okrem toho zdôraznil, že pri rokovaniach o novom obsadení funkcií v EÚ budú slovenskí zástupcovia robiť všetko pre to, aby z toho Slovensko vyťažilo čo najviac. Ambíciou predstaviteľov v Únii je tiež podľa neho uzavrieť rokovania na samite Európskej rady 27. a 28. júna v Bruseli.