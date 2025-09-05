Pellegrini prijal delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy, zaujímal sa o aktuálny stav projektov

Podľa jeho slov majú slovenskí zdravotníci a odborníci jedinečnú príležitosť učiť sa od jedného z najlepších európskych pracovísk.
Paulína Danko
Paulína Danko
1 min. čítania
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

PrezidentPeter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy na liečbu detských onkologických pacientov.

Aktuálny stav projektov

Nadviazal tak opätovný dialóg s odborníkmi, s ktorými sa stretol počas osobnej návštevy v tejto utrechtskej vedecko-výskumnej inštitúcii v decembri minulého roka. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Prezident Pellegrini sa zaujímal o aktuálny stav projektov, ktoré prehlbujú vzájomnú spoluprácu a prinášajú nové poznatky v liečbe onkologicky chorých detí. Podľa jeho slov majú slovenskí zdravotníci a odborníci jedinečnú príležitosť učiť sa od jedného z najlepších európskych pracovísk.

Najväčšie európske centrum pre výskum

Ako Pellegrini ešte počas decembrovej návštevy inštitúcie uviedol, Slovensko sa chce inšpirovať týmto centrom, aby aj naši detskí pacienti mali vhodné prostredie na liečbu zodpovedajúce úrovni 21. storočia. Ide o najväčšie európske centrum pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení.

Dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, s ktorým má podpísané memorandum o porozumení. K podpisu došlo počas návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku v roku 2023.

Viac k osobe: Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SRNÚDCH Národný ústav detských chorôb
Okruhy tém: delegácia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk