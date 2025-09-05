Pellegrini prijal delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy, zaujímal sa o aktuálny stav projektov

PrezidentPeter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy na liečbu detských onkologických pacientov.
Aktuálny stav projektov
Nadviazal tak opätovný dialóg s odborníkmi, s ktorými sa stretol počas osobnej návštevy v tejto utrechtskej vedecko-výskumnej inštitúcii v decembri minulého roka. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Prezident Pellegrini sa zaujímal o aktuálny stav projektov, ktoré prehlbujú vzájomnú spoluprácu a prinášajú nové poznatky v liečbe onkologicky chorých detí. Podľa jeho slov majú slovenskí zdravotníci a odborníci jedinečnú príležitosť učiť sa od jedného z najlepších európskych pracovísk.
Najväčšie európske centrum pre výskum
Ako Pellegrini ešte počas decembrovej návštevy inštitúcie uviedol, Slovensko sa chce inšpirovať týmto centrom, aby aj naši detskí pacienti mali vhodné prostredie na liečbu zodpovedajúce úrovni 21. storočia. Ide o najväčšie európske centrum pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení.
Dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, s ktorým má podpísané memorandum o porozumení. K podpisu došlo počas návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku v roku 2023.