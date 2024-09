Pellegrini pozval generálneho tajomníka OSN na Slovensko, vyjadril sa aj k Dankovmu nepochopiteľnému správaniu

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok na pôde Organizácie spojených národov (OSN) absolvoval bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Pri tejto príležitosti prezident pozval Guterresa na Slovensko s cieľom zúčastniť sa svetového vzdelávacieho fóra o umelej inteligencii (AI), plánovaného na jeseň budúceho roku.

„Pozval som ho na Slovensko, nakoľko minister školstva spolu s OECD plánuje na Slovensku zorganizovať svetové vzdelávacie fórum o umelej inteligencii, čo je aj téma generálneho tajomníka. Bola by to vhodná príležitosť, ktorou by Guterres na jeseň budúceho roku mohol navštíviť Slovensko a toto podujatie,“ uviedol Pellegrini.

Slovensko je advokátom multilateralizmu

Prezident tiež pripomenul generálnemu tajomníkovi, že Slovensko je vážnym kandidátom na nestáleho člena bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028-2029.

Pellegrini v rámci svojho príhovoru na pôde OSN zdôraznil, že Slovensko je advokátom fungujúceho multilateralizmu. „Slovensko ako malá krajina je odkázaná na efektívne fungovanie medzinárodných organizácií ako je OSN, Bezpečnostná rada OSN, alebo Svetová obchodná organizácia,“ konštatoval prezident.

Pellegrini tiež dodal, že Slovensko podporilo v plnej miere pakt o budúcnosti, o ktorom v pondelok aj hovoril. Dotkol sa otázky regulácie umelej inteligencie a vyzval na prijímanie rozhodnutí na základe faktov, nie pocitov alebo intuícií.

„Pri AI musíme hovoriť o jej zdravom regulovaní, tak aby nedošlo k jej zneužitiu. Nazval som to digitálny humanizmus, aby sme sa v tom svete správali rovnako slušne a zodpovedne a boli v ňom tiež rovnako chránení,“ vysvetlil Pellegrini.

Vyjadril sa aj k Dankovmu správaniu

Na otázku novinárov sa prezident Pellegrini vyjadril aj na očakávané vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a predpokladal, že Zelenskyj vyzve na dodržiavanie medzinárodných pravidiel a ochranu územnej celistvosti krajín.

„Treba povedať, že my dnes nemáme lepšiu alternatívu ako je OSN. A pokiaľ bude dochádzať k erózií OSN, tak potom na svete nebudeme môcť riešiť efektívne konflikty v rôznych častiach sveta,“ konštatoval Pellegrini.

Prezident sa tiež vyjadril k aktuálnej politickej situácii na Slovensku, kde vyslovil ľútosť nad napätím v rámci koalície. Konanie predsedu SNS Andreja Danka označil za nepochopiteľné a za potenciálne rušivý faktor pre stabilitu vlády.

„Slovensko stojí pred vážnou konsolidáciou, ktorú musí zvládnuť koalícia len v jednote a diskusii. Vítam, že sa dve opozičné strany rozhodli prijať pozvanie a pôjdu rokovať s predsedom vlády SR Robertom Ficom o konsolidácii. Ale čo predvádza Andrej Danko je pre mňa nepochopiteľné, nerozumiem či mu ide o destabilizáciu, alebo rozpad koalície a predčasné voľby. Jeho konanie nasvedčuje tomu aby na Slovensku bol nepokoj, inak tomu jeho konaniu nerozumiem,“ povedal Pellegrini.