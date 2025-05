Prezident v prejave ostro kritizoval vládu, mnohé závažné problémy však nepomenoval - VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini vo svojej Správe o stave republiky, ostro kritizoval vládu, avšak mnohé závažné problémy, ktoré trápia spoločnosť, nepomenoval. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

V prezidentovom prejavuje podľa neho chýbali vážne témy, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo, bezpečnostná situácia, korupcia, situácia v kultúre, ale aj znevažovanie vedeckých poznatkov.

„Vláde určite nevystavil pozitívne vysvedčenie, i keď v niektorých témach zrejme opozícia aj časť verejnosti očakávala, že bude kritickejší. Napriek tomu, po tomto prejave nemôžeme o prezidentovi hovoriť, že je len prezidentom vládnej koalície,“ zhodnotil politológ.

O riadení pandémie hovoril, o Kotlárovi však nie

Poukázal na to, že v prezidentovej Správe o stave republiky chýbala akákoľvek zmienka o korupcii či možnom zneužití eurofondov, ktoré v týchto dňoch na Slovensku preveruje aj delegácia z Európskeho parlamentu.

„Chýbalo mi tam tiež vyjadrenie k téme znevažovania vedeckých poznatkov a k splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi. Prezident síce povedal, že očakáva prešetrenie riadenia pandémie, ale spojil to len so svojím vetom, ktoré sa týkalo plošného odškodňovania. Považujem to za veľkú chybu. Znevažovanie vedeckých poznatkov je v priamom rozpore s tým, čo spomínal, a to je potreba rozvoja vedy na Slovensku,“ poukázal Koziak a dodal, že Pellegrini sa nevyjadril v prejave ani k tomu, že Slovenská republika sa zdržala pri hlasovaní o pandemickej dohode.

V prezidentovom prejave tiež absentovala kritika súčasného stavu zdravotníctva. „Chválil výstavbu nemocníc, ale mal povedať, že tie súčasné nám padajú na hlavu – a to je vážny problém,“ hovorí politológ.

V prejave chýbalo školstvo aj bezpečnostná situácia

Na okraji prezidentovho záujmu v Správe o stave republiky bolo podľa neho aj školstvo. „Nehovoril nič o tom, že sa prepádame vo všetkých rebríčkoch, čo sa týka porovnávania vzdelávania v štátoch OECD. Keď hovoril o dlhodobej vízii spoločnosti, školstvo tam mal spomenúť,“ myslí si Koziak. Úplne tiež absentovala téma zhoršovania bezpečnostnej situácie na Slovensku a akútneho nedostatku policajtov.

„Chýbala tam informácia, že bezpečnostná situácia v štáte sa výrazným spôsobom zhoršuje a vidíme to napríklad na školách. Nedarí sa nám získať nových policajtov a vláda zmenila Trestný zákon, aby sme štatistiky videli v inej podobe, ale objektívne sa situácia zhoršuje,“ dodal.

K dôležitej a stále aktuálnej téme zahraničnopolitickej orientácie Slovenska sa Pellegrini dostal až v závere svojej správy. Podľa politológa mohol tejto oblasti venovať väčší priestor. „Bol však mimoriadne kritický, keď povedal, že pri politike na štyri svetové strany zabúdame na západ, a ten je najdôležitejší,“ poukázal Koziak.

Narážal na Šimkovičovú?

Situáciu v oblasti kultúry, ktorá rezonuje v médiách a v spoločnosti už od nástupu ministerky Martiny Šimkovej (nom. SNS) do funkcie, nespomenul prezident ani raz. Podľa politológa je však zrejmé, že keď hovoril o tom, že medzi súčasnými ministrami sú „aj takí, ktorí sú oveľa väčším zdrojom kontroverzie ako odborného uznania,“ myslel tým práve Šimkovičovú.

Pri kritike médií nebolo, naopak, podľa neho jasné, ktoré médiá tým myslí. „Hovoril o naháňaní sa za počtom lajkov na sociálnych sieťach. Štandardné médiá sa ale nenaháňajú za počtom lajkov, takže mohol tým teoreticky myslieť aj tzv. alternatívne médiá, ktoré na sociálnych sieťach častokrát nepokryte šíria lži a dezinformácie,“ myslí si Koziak.

Ostrý ku koalícii aj k opozícii

Prezident sa v prejave dotkol aj témy konsolidácie verejných financií. „Chýbalo tam však, že šetriť treba aj na strane vlády a že by bolo treba s verejnými financiami veľmi opatrne zaobchádzať. Toto veľmi silno rezonuje v spoločnosti, preto si myslím, že prezident to mal pomenovať,“ podotkol politológ. Prezident bol podľa neho v niektorých momentoch prejavu silno kritický k vláde, inde aj k opozícii.

„Veľmi silné slová použil napríklad vtedy, keď citoval zo správy Najvyššieho kontrolného úradu o tom, že krajina je v úpadku,“ poznamenal. K opozícii bol zas ostrý, keď povedal, že mnoho ich voličov neverí tomu, že došlo k atentátu na Roberta Fica a tiež keď spomenul prenasledovanie politickej opozície v čase minulej vlády.