Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku. Nemá dôvod zasahovať do toho, ako si parlament upraví svoje vnútorné záležitosti

Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadkuNárodnej rady SR. Novela zákona o rokovacom poriadku parlamentu upravuje priebeh rokovania zákonodarného orgánu a špecifikuje nežiaduce správanie poslancov. Okrem toho v utorok hlava štátu podpísala aj zákon o obchodnom registri a novelu zákonov o bankách. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini kritizuje vládnu koalíciu za blokovanie návrhov opozície a zneužívanie rokovacieho poriadku
„Ide o autonómnu záležitosť Národnej rady ako si upraví svoje vnútorné záležitosti. Prezident nemá dôvod do tejto úpravy zasahovať, pokiaľ neprekračuje ústavné rámce,“ vyjadril sa Pellegrini v súvislosti s podpísaním novely rokovacieho poriadku.
Vládna koalícia vo štvrtok 29. januára schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov. Viacerí opoziční politici prezidenta vyzývali, aby nový rokovací poriadok nepodpísal.