Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ktorá sa koná v Osake. Informovala o tom Kancelária Prezidenta SR.
Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Shigeru Ishibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren.
Raši rokoval v Tokiu, dominovali témy posilnenia ekonomickej spolupráce a podpora investícií
Pellegrini plánuje tieto stretnutia využiť ako príležitosť na diskusiu o rozšírení bilaterálnej spolupráce najmä v oblastiach investícií, inovácií a nových technológií. V rámci pracovného programu v Osake sa prezident SR v stredu zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia Národného dňa SR na EXPO 2025.
Počas návštevy prezident Pellegrini vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom. Taktiež položí veniec k Pamätníku mieru, stretne sa s primátorom mesta a prehliadne si múzeum Hiroshima Peace Memorial.