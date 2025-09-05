Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025

Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Shigeru Ishibom.
Paulína Danko
Paulína Danko
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/AP.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ktorá sa koná v Osake. Informovala o tom Kancelária Prezidenta SR.

Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Shigeru Ishibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren.

Pellegrini plánuje tieto stretnutia využiť ako príležitosť na diskusiu o rozšírení bilaterálnej spolupráce najmä v oblastiach investícií, inovácií a nových technológií. V rámci pracovného programu v Osake sa prezident SR v stredu zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia Národného dňa SR na EXPO 2025.

Počas návštevy prezident Pellegrini vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom. Taktiež položí veniec k Pamätníku mieru, stretne sa s primátorom mesta a prehliadne si múzeum Hiroshima Peace Memorial.

Viac k osobe: Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SR
Okruhy tém: EXPO 2025 Osaka Prezident Slovenskej republiky zahraničná návšteva

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk