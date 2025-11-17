Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO

Prezident upozornil aj na nenaplnené očakávania mnohých ľudí, ktorí po zmene režimu čelili ekonomickým ťažkostiam, stratám úspor a práci v nových podmienkach.
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini si Nežnú revolúciu uctil aj pri Bráne Slobody. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne zdôraznil význam slobody a demokracie, ktoré si Slováci vybojovali počas Nežnej revolúcie v roku 1989.

Naši národní buditelia s Ľudovítom Štúrom na čele putovali na Devínsky hrad s nádejou, že Slováci budú jedného dňa svojbytným a rovnoprávnym národom,“ pripomenul prezident pri Bráne Slobody.

Nenaplnené očakávania mnohých ľudí

Vyzdvihol civilizačný pokrok Slovenska od novembra 1989, keď sa krajina stala členom Európskej únie, NATO a eurozóny, a pripomenul tiež možnosť občanov slobodne cestovať a rozvíjať sa v rámci európskeho priestoru. „Aj vďaka novembru´89 získali Slováci pokojnou cestou svoj vlastný štát,“ povedal.

Prezident však upozornil na nenaplnené očakávania mnohých ľudí, ktorí po zmene režimu čelili ekonomickým ťažkostiam, stratám úspor a práci v nových podmienkach. „Ak sú títo ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im dnes žilo lepšie, potom nehľadajme chybu v nich. A nehľadajme ju ani v novembri´89,“ zdôraznil prezident a kritizoval ponovembrové politické garnitúry za to, že nedokázali naplniť nádeje ľudí.

Nežná revolúcia bola vedená bez hnevu

Prezident tiež pripomenul, že Nežná revolúcia bola vedená bez hnevu a túžby po odplate, s dôrazom na slušnosť a odmietnutie násilia. „Skúsme tieto hodnoty vrátiť do verejného priestoru i do našich medziľudských vzťahov,“ vyzval.

Na záver vyzval všetkých Slovákov k vzájomnému rešpektu a slušnosti vo vyjadrovaní názorov, bez vulgárností a urážok. „Všetci sú právoplatní občania tejto krajiny a všetci majú právo si povedať svoj názor, ak s niečím nesúhlasia. Ale musí byť vyjadrený slušne, normálne a my ostatní sa musíme učiť tento názor rešpektovať,“ povedal prezident.

Prajem Slovenskej republike všetko dobré k štátnemu sviatku boja za slobodu a demokraciu a želám všetkým mladým ľuďom a študentom na Slovensku všetko dobré pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa študentstva,“ uzavrel svoj príhovor prezident SR.

