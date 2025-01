Pellegrini je na návšteve Talianska, rokoval s prezidentom i s premiérkou – FOTO

Slovenský prezident Peter Pellegrini je na svojej prvej oficiálnej návšteve Talianska. Ako uviedol pre médiá, stretol sa s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniou diskutovali o situácii vo svete i o ukončení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

Alternatívne dodávky

Meloniová mu podľa jeho slov prisľúbila, že podnikne všetky kroky na to, aby sa situácia vyriešila, napríklad pomocou Talianska s alternatívnymi dodávkami, alebo rokovaniami so zúčastnenými stranami. Dodal, že je za toto gesto vďačný, keďže Meloniová je v kontakte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Hovorili o možnostiach dodávok munície talianskej armáde, ale aj o možnosti prenesenia časti výroby a technológií do Talianska. Diskutovali aj o geopolitickej situácii, talianska premiérka mu povedal o svojom rokovaní so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, či stretnutí so Zelenským.

„Musím povedať, že sa už všetci zbližujeme v jednotnom postoji, že akákoľvek podpora vo vzťahu k Ukrajine v prebiehajúcom vojenskom konflikte má primárne slúžiť na to, aby Ukrajina mohla zasadnúť za rokovací stôl, ktorý by mal tento konflikt konečne doviesť ku koncu, ako relevantný partner s primeranou silou. Nikto už dnes nesníva o tom, že by vojenská pomoc mala prispieť k totálnej porážke Ruska, alebo podobne“ vyjadril sa Pellegrini.

Mierové rokovania

Dodal, že spolu s Meloniovou dúfajú, že po nástupe Trumpa do prezidentského úradu sa začne s mierovými rokovaniami.

Pokiaľ ide o delegáciu zástupcov podnikateľského a akademického sektora, ktorá s ním prišla do Talianska, podľa Pellegriniho bol veľký záujem a veľká požiadavka, z oboch strán. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) absolvuje bilaterálne rokovanie so svojím talianskym náprotivkom.

Nové dohody

Spolu s Pellegrinim prišli do Talianska i zástupcovia deviatich univerzít, cieľom je zintenzívnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu, napríklad v oblasti jadrovej energetiky.

Podpísaná by mala byť i dohoda medzi spoločnosťou New Cleo a spoločnosťami JAVYS a VUJE, zameraná na projekt výskumu a vývoja olovom chladeného jadrového reaktora štvrtej generácie, ktorý by mohol byť umožniť opakované využitie vyhoreného jadrového paliva.

Pripravujú sa aj dohody v ďalších oblastiach, medzi ostatnými rezortmi, ktoré by mohli byť podpísané v najbližších mesiacoch.

Diskusia s talianskym prezidentom

So svojím talianskym náprotivkom Sergiom Mattarelom diskutoval o neregulovanej migrácii. Venovali sa aj ďalším oblastiam, dodal, že s talianskou stranou sa na väčšine vecí zhodnú.

V stredu 15. januára by sa mal stretnúť i so starostom Ríma a predsedom poslaneckej snemovne. Novinárov uistil, že v Taliansku sa nik nezaujímal o domáce slovenské dianie, ani o zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.

„Riešili sme otázky ako spojenci, ako členovia Európskej únie a spojenci v NATO, bez pochybností o tom, kam Slovensko patrí, alebo nepatrí,“ zdôraznil.