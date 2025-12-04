Pellegrini daroval pápežovi dary, nesú symboliku mieru a nádeje – FOTO

Dary nesú hlbokú symboliku a reprezentujú tradičné slovenské umenie. 
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREZIDENT: Návšteva Vatikánu
Sprava v popredí: Pápež František a prezident SR Peter Pellegrini počas prijatia prezidenta SR na súkromnej audiencii u pápeža Františka vo Vatikáne. Vatikán, 9. december 2024. Foto: archívne, SITA/Vatican Media
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini venoval pápežovi dary v mene všetkých Slovákov. Sú to dary nesúce symboliku mieru, duchovného odkazu a slovenského tradičného umenia. Ide o sklenenú holubicu mieru a drôtenú plastiku Pútnici nádeje.

Sklenená holubica mieru

Kancelária prezidenta SR spresnila, že sklenená holubica mieru je z dielne slovenskej sklárskej spoločnosti RONA v Lednických Rovniach. Tento dar, ktorý prezident priniesol pápežovi Levovi XIV, je univerzálnym symbolom mieru, ktorý Svätý Otec neustále pripomína.

Holubica je vyrobená z krištáľovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier – závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ doplnila kancelária.

Prezident tak týmto darom v mene Slovákov vyjadril vďaku za mierotvorné poslanie pápeža a príspevku Svätej stolice k riešeniu vojen a napätí vo svete.

Drôtená plastika Pútnici Nádeje

Druhým darom je drôtená plastika od Jozefa Šaba. Nesie názov Pútnici nádeje a je inšpirovaná logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva.

Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu – ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr. Toto výnimočné dielo vyjadruje pohyb, spolupatričnosť a tiché gesto objatia a pripomína, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji,“ opísala prezidentská kancelária symboliku diela.

Pocta pápežom

Prezident počas návštevy vo Vatikáne ukázal Svätému otcovi aj fotografie Tatranského ľadového dómu vo Vysokých Tatrách. Jeho aktuálna podoba je totiž poctou dvom pápežom – Františkovi a Levovi XIV.

Originálny ľadový chrám predstavil Svätému Otcovi prezident SR ako symbol duchovného putovania Slovákov a ich úcty k nástupcovi sv. Petra,“ spresnila prezidentská kancelária. Prezident súčasne Svätého otca pozval na návštevu Slovenska.

Viac k osobe: Pápež Františekpápež Lev XIV.Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SR
Okruhy tém: Návšteva pápeža Prezident Slovenskej republiky Vatikán

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk