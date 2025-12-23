Päť mŕtvych po havárii lietadla mexického námorníctva pri pobreží Texasu

Na palube lietadla, ktoré vykonávalo humanitárnu misiu, cestovalo osem osôb.
Texas Plane Crash
Na tomto obrázku, ktorý poskytol Sky Decker Jr., úrady a dobrovoľníci zasahujú pri havárii lietadla mexického námorníctva neďaleko Galvestonu v Texase v pondelok 22. decembra 2025. Foto: Sky Decker Jr. via AP
Najmenej päť ľudí zahynulo po havárii lietadla mexického námorníctva vo vodách pri americkom štáte Texas počas lekárskeho transferu, informovalo v pondelok mexické námorníctvo.

Na palube lietadla, ktoré vykonávalo humanitárnu misiu, cestovalo osem osôb. Podľa vyhlásenia mexického námorníctva prežili haváriu dve osoby, päť ďalších zahynulo, čím sa počet obetí zvýšil z pôvodne hlásených dvoch.

Jedna osoba zostáva nezvestná napriek pátracím akciám americkej pobrežnej stráže. K nehode došlo pri pristávaní v oblasti Galveston v Texase. Špecializovaná lekárska preprava bola koordinovaná s mexickou nadáciou, ktorá sa stará o deti so závažnými popáleninami.

Podľa webovej stránky Flight Radar lietadlo vzlietlo z mesta Merida v mexickom štáte Yucatán o 19:46 SEČ a naposledy bolo zaznamenané o 22:01 SEČ nad zálivom Galveston, v blízkosti medzinárodného letiska Scholes.

