Päť mŕtvych po havárii lietadla mexického námorníctva pri pobreží Texasu

Najmenej päť ľudí zahynulo po havárii lietadla mexického námorníctva vo vodách pri americkom štáte Texas počas lekárskeho transferu, informovalo v pondelok mexické námorníctvo.
Na palube lietadla, ktoré vykonávalo humanitárnu misiu, cestovalo osem osôb. Podľa vyhlásenia mexického námorníctva prežili haváriu dve osoby, päť ďalších zahynulo, čím sa počet obetí zvýšil z pôvodne hlásených dvoch.
Jedna osoba zostáva nezvestná napriek pátracím akciám americkej pobrežnej stráže. K nehode došlo pri pristávaní v oblasti Galveston v Texase. Špecializovaná lekárska preprava bola koordinovaná s mexickou nadáciou, ktorá sa stará o deti so závažnými popáleninami.
Podľa webovej stránky Flight Radar lietadlo vzlietlo z mesta Merida v mexickom štáte Yucatán o 19:46 SEČ a naposledy bolo zaznamenané o 22:01 SEČ nad zálivom Galveston, v blízkosti medzinárodného letiska Scholes.