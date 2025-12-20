Pilot mexického dopravného lietadla odmietol vzlietnuť, lebo dlhší čas nevidel výplatu

Kapitán dopravného lietadla Boeing 737 nízkonákladovej spoločnosti Magnicharters odmietol v piatok na medzinárodnom letisku v Mexiku vzlietnuť a zabarikádoval sa v kokpite, čím podľa miestnych médií protestoval proti nevyplateným mzdám.
„Toto lietadlo neodletí, kým nám nezaplatia, čo nám dlhujú,“ povedal pilot desiatkam cestujúcich na palube komerčného letu vo videu, z ktorého citovali viaceré médiá vrátane obľúbeného mexického denníka Reforma.
Agentúra AFP však pravosť videa, ktoré sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, nedokázala nezávisle overiť.
Lietal zadarmo
Kapitán boeingu sa posťažoval, že mu zamestnávateľ dlhuje päťmesačný plat a cestovné náklady. „Je mi vás ľúto, pretože si to nezaslúžite. Pracujem v tejto leteckej spoločnosti už takmer tri roky a nikdy sa mi nestalo, aby som nedokončil let,“ povedal cestujúcim vo videu, pričom dodal, že je otcom troch detí.
Cestovali do letoviska
Pracovníci Medzinárodného letiska Benita Juáreza v Mexiku zverejnili na sociálnej sieti X informáciu, že úrady civilného letectva „incident“, ktorý sa stal v piatok okolo 15.00 hod. (miestneho času) na plánovanom lete do karibského letoviska Cancún, vyšetrujú.
Zo správ mexických médií vyplýva, že incident na medzinárodnom letisku v Mexiku sa skončil zadržaním kapitána a evakuáciou cestujúcich.