Pastrňákova matka premýšľala nad samovraždou: Lepila som dlhy dlhmi, no moje deti mali iba mňa

Matka najlepšieho českého hokejista súčasnosti Davida Pastrňáka priznala v podcaste pre web isport.blesk.cz, že jej vždy bolo zle, keď videla účty v poštovej schránke.

Naraz mala aj tri práce, vstávala o štvrtej ráno. Marcela Ziembová vychovávala Pastrňáka a jeho staršieho brata v ťažkých podmienkach.

V jednej chvíli chcela dokonca zo zúfalstva skočiť z mosta.

Krok späť

„Bolo toho na mňa veľa. Chlapci sa bili, nemali sme peniaze ani na jedlo. Raz sme nezaplatili nájom a prišlo nám nariadene od súdu na odsťahovanie bez náhrady bývania. To vás položí. Nebolo to jednoduché, tak som chcela skočiť,“ opísala ťažkú životnú skúšku.

„Ale vďaka láske k deťom sa dá zo všetkého dostať. Ublížila by som všetkým, ktorých mám rada. Asi toto všetko mi, našťastie, prebehlo hlavou. Hovorila som si, že koho by tu moje deti mali. Nemali nikoho iného, iba mňa. Urobila som krok späť. Bolo to pre mňa vtedy najlepšie rozhodnutie,“ priblížila Ziembová, ktorá musela synovi nahradiť aj otca.

Ten sa na výchove ani na financovaní príliš nepodieľal. Zomrel na rakovinu, keď mal Pastrňák sedemnásť rokov. Aktuálne má majster sveta z vlaňajška 28 rokov.

V spomínanom podcaste Ziembová povedala, že Pastrňákov otec bol gambler. „Keď som nečakane otehotnela, dozvedela som sa jeho históriu, že bol gambler a hral automaty. Chytila som paniku, že mám na ceste druhé dieťa a som s gamblerom. Povedal, že skončí, ale neskončil. Preto sme sa rozišli. To hralo veľkú úlohu, prečo nemal peniaze.“

Mala rôzne pôžičky aj kamarátky, ktoré jej finančne pomáhali. „Lepila som dlhy dlhmi.“

O päť rokov starší Jakub hrával futbal, ale nebolo to až tak finančne náročné. „Niekedy došlo k hádkam, pretože všetky peniaze išli do hokeja,“ spomínala Ziembová.

Puto celej rodiny je však mimoriadne silné. Pastrňák sa pri každej príležitosti nezabudne svojej mame verejne poďakovať za to, ako ho vychovala.