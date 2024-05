Pastrňák si vie predstaviť spoločný tím Čechov a Slovákov na Svetovom pohári

Hrdina českej hokejovej reprezentácie vo finále nedávnych majstrovstiev sveta David Pastrňák si vie predstaviť spojený český a slovenský národný tím, ktorý by účinkoval napríklad na Svetovom pohári. Ofenzívnej hviezde Bostonu Bruins zo zámorskej NHL sa tiež nepáči, že Česi ako úradujúci majstri sveta nebudú hrať na budúcosezónnom podujatí Four Nations.

Spomenutý turnaj sa uskutoční od 12. do 20. februára 2025 na zámorských klziskách, pričom okrem domácich tímov Kanady a USA sa na ňom predstavia Švédi a Fíni.

„Predjedlo“ pred ZOH 2026

„Musím ich trochu pošťuchnúť. Rozumiem však okolnostiam. Ide o rýchly turnaj, nie je veľa času na zápasy. Avšak, nemohol som to nechať len tak po tom, čo sme vyhrali MS. Papierovo sú tam štyri najlepšie tímy, ale aj by sme si priali byť na tomto turnaji,“ povedal Pastrňák podľa webu iDnes.cz.

Turnaj Four Nations má byť akési „predjedlo“ pred ZOH 2026 a následným Svetovým pohárom. Na oboch podujatiach sa majú predstaviť najlepší hráči sveta, teda hokejisti NHL. Na doteraz poslednom Svetovom pohári v roku 2016 si zahrali reprezentácie Kanady, USA, Ruska, Švédska, Fínska a Česka plus tím hokejistov do 23 rokov zo Severnej Ameriky a výber Európy.

Mužstvo s hokejistami z iných krajín

Pastrňák priznal, že by mu nevadilo, ak by českí hráči na ďalšom Svetovom pohári štartovali v jednom mužstve s hokejistami z iných krajín.

„Myslím si, že by bolo zaujímavé urobiť spoločný tím Česka a Slovenska ako v minulosti. Dali by sme dohromady dobrý káder. Boli sme jedna krajina, teraz sme susedia. Navzájom si fandíme, rozumieme si jazykovo,“ okomentoval Pastrňák možnosť, že by v jednom tíme okrem neho hrali napríklad Martin Nečas, Pavel Zacha, Tomáš Hertl, ktorých by mohli doplniť Slováci Juraj Slafkovský, Šimon Nemec či Erik Černák. „Páčilo by sa mi to viac než tím Európy na ostatnom Svetovom pohári,“ zakončil Pastrňák.