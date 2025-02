Česi prišli pred MS v hokeji o ostrostrelca. Budú sa musieť zaobísť bez Pastrňáka - FOTO, VIDEO

Keď vypadol minulý rok z play off NHL, okamžite sa ponáhľal do vlasti, aby jej pomohol na domácich majstrovstvách sveta v hokeji.

A pomoc to bola veru vydarená, keď David Pastrňák doviedol Česko k zisku zlatých medailí. Vo finále strelil víťazný gól.

No už teraz sa vie, že v máji na šampionáte vo Švédsku a Dánsku zrejme hrať nebude. Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík pre web sport.cz priznal, že s 28-ročným rodákom z Havířova nepočíta.

„Budeme bez Davida Pastrňáka. Povedal mi to po (posledných) majstrovstvách sveta a pred sezónou. Nemyslím si, že sa toho veľa zmení. Rád by som ho mal, ale uvidíme. Je to na ňom, je to jeho rozhodnutie,“ prezradil Rulík.

Českí reprezentanti po finálovom zápase na MS v hokeji 2024, v ktorom porazili Švajčiarov 2:0. Praha (O2 Arena), 26. máj 2024. Foto: SITA/AP.

Vo finále MS 2024 v pražskej O2 Aréne zdolali Česi Švajčiarov 2:0. O triumfe rozhodli Pastrňák a David Kampf v posledných 11 minútach zápasu.