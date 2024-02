Partizánske zatočilo s neplatičmi. Vysťahovalo už 200 rodín a začalo búrať ďalšiu zdevastovanú bytovku

V Partizánskom začali pred pár dňami s búraním ďalšej bytovky, ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk. Od roku 2021 mesto postupne nepredĺžilo nájomné zmluvy 200 rodinám, ktoré opakovane porušovali pravidlá.

Doplatili tak na zásadu trikrát a dosť a obyvateľov zo zdevastovaných bytoviek postupne vysťahovali. Podľa Vladimíra Marka zo Správy majetku mesta Partizánske bolo totiž všetko zničené, zdevastované, ako aj schodiská a zariadenie.

Domácnosti boli deložované

„Trikrát a dosť znamenalo a stále znamená, že ak sa trikrát porušia princípy slušného správania, respektíve sa poškodzuje mestský majetok alebo neplatí nájomné, tak takéto domácnosti sú deložované z mestských nájomných bytov,“ ozrejmil primátor mesta Jozef Božik.

S búraním bytoviek začali v roku 2015 a pred štyrmi rokmi dokonca zrovnali so zemou aj 13-poschodovú bývalú slobodáreň.

Zbúrajú aj ďalšiu?

„Celkovo to bolo viac ako dvesto domácností. Chcem povedať, že dve tretiny tvorilo minoritné obyvateľstvo, jednu tretinu tvorilo majoritné obyvateľstvo. Rozdiely nerobíme – ani podľa etnicity, ani podľa množstva pigmentu. Sú iba dva parametre – slušnosť a platenie nájomného,“ informoval Božik.

Budova by mala byť zbúraná do dvoch mesiacov a zrejme nepôjde o poslednú takúto bytovku. V ďalšej totiž tiež začali s deložovaním, kde sú už štyri byty zapečatené a závisí to len od správania obyvateľov, ako dlho tam ešte bude stáť.

Viac sa dočítate na stránke Noviny.sk.