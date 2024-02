Zničené cesty, blato na domoch či autách. Obyvatelia Liskovej musia roky trpieť výstavbu diaľničného úseku

Obyvateľom obce Lisková už niekoľko rokov strpčuje život výstavba diaľnice, ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk. Ešte v roku 2014 povolili prejazd vozidlám na stavbe úseku Ivachnová – Hubová, to však netušili, čo ich čaká.

Diaľničný úsek totiž stále nie je dokončený. Majú špinavé bráničky, fasády na domoch a zablatené cesty a pokojne by mohli vyhrať v súťaži najšpinavšia obec roka. „Ničia nám cesty, ploty, domy rodinné, situácia je neúnosná,“ povedala starostka Liskovej Alena Mydliarová.

Spúšť si natáčajú na mobily

Miestni sa len na to všetko reginovane pozerajú a spúšť si natáčajú na mobily. Keď chcete prejsť autom po ceste a stretnete sa s oproti idúcim cestárskym vozidlom, dopadne to väčšinou zle. „Keď prídem domov, nejde mi umyť auto, je to blato, cement, všetko. O oknách ani nehovorím,“ uviedol obyvateľ Liesovej.

Starostka zvolala neplánované zastupiteľstvo, nakoľko pribúda množstvo podnetov. Špina, prach a aj blato sa totiž roznáša hlavne zo skládky výkopovej zeminy, ktorú vytvorili stavbári. Na diskusiu s kompetentnými prišlo vyše 60 ľudí.

Úsek dokončia v budúcom roku

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uviedla, že pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií zabezpečuje zhotoviteľ stavby. Úsek by mal byť dokončený do roku 2025.

„NDS sa napriek tomu ospravedlňuje za nevyhnutné obmedzenia a diskomfort spojený s výstavbou úseku,“ povedal Tomáš Ferenčák z oddelenia marketingu a komunikácie NDS.