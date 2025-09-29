Parlamentné voľby v Moldavsku vyhrala proeurópska strana, ruské zasahovanie nebolo úspešné

Vládnuca proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) vyhrala parlamentné voľby v Moldavsku, keď ju podporila viac ako polovica voličov. Vyplýva to z takmer kompletných výsledkov zverejnených v pondelok. Voľby však boli zatienené obvineniami z ruského zasahovanie v tejto postsovietskej krajine.
Moldavsko, ktoré susedí s Ukrajinou a má proruský separatistický región, je dlhodobo rozdelené medzi snahu o bližšie vzťahy s Európskou úniou a udržiavanie vzťahov s Moskvou. Nedeľné voľby boli považované za kľúčové pre pokračovanie krajiny v integrácii do Európskej únie, ktorá sa výrazne posilnila po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Po spočítaní viac ako 99,5 percenta hlasov mala PAS vedená prezidentkou Maiou Sanduovou na konte 50,03 percenta hlasov. Proruský Vlastenecký volebný blok získal 24,26 percenta hlasov. Podpora PAS bola mierne nižšia ako 52,8 percenta vo voľbách pred štyrmi rokmi.