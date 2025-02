Parlamentné voľby v Česku by teraz vyhralo opozičné hnutie expremiéra Babiša

Ak by sa parlamentné voľby v Česku konali vo februári, podľa prieskumu agentúry NMS Market Research by zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša s 34,5 percentami. Druhé miesto by obsadila vládna koalícia SPOLU, ktorej by hlas dalo 18,7 percenta voličov. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Hnutie ANO medzimesačne vylepšilo svoj výsledok o 2,2 percentuálneho bodu. Koalícia SPOLU si oproti januáru polepšila o 1,6 percentuálneho bodu. Náskok opozičného ANO však ďalej rastie. V českom parlamente by zostalo ja vládne hnutie STAN. Získalo by 12,2 percenta hlasov. Oproti predchádzajúcemu prieskumu si mierne pohoršilo.

Do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by sa dostalo aj krajne pravicové opozičné hnutie SPD so 7,8 percentami hlasov a tesne nad 5 percentami by bola aj ľavicová koalícia STAČILO!, vedená predsedníčkou Komunistickej strany Čiech a Moravy Kateřinou Konečnou.

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/598293-pruzkum-ano-nadale-dominuje-roste-i-spolu-pirati-by-vypadli-ze-snemovny