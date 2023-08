Parlamentné voľby rozhodnú tí voliči, ktorí neprídu voliť, upozorňuje herec Hajdu

Predčasné parlamentné voľby na Slovensku nerozhodnú tí voliči, ktorí prídu voliť, ale tí, ktorí voliť nepôjdu. Myslí si to herec Ady Hajdu. Ten v rozhovore pre agentúru SITA ďalej uviedol, že slovenskí voliči by nemali pred hodením svojho volebného lístka do urny zabudnúť, že demokracia je veľmi krehká.

„Že demokracia sa dá zneužívať. Že ju zneužívajú mocní ľudia, a tí ktorí majú maslo na hlave. Prosím, voľte tých, ktorí majú vo volebnom programe, že zostaneme v EÚ, že zostaneme v NATO. Lebo ostatní potrebujú vládnuť len preto, aby nešli do basy. Dnes nerozhodnú tí voliči, ktorí pôjdu voliť, ale tí, ktorí voliť nepôjdu,“ povedal Hajdu.

Známeho slovenského herca v súčasnosti trápi, kam smeruje naša krajina. „Je to veľmi veľmi nebezpečné, čo robia niektorí ľudia, aby sa nedostali do basy,“ zdôraznil Hajdu, ktorý si praje, aby mladí ľudia nevolili fašistov. „Napríklad mladí ľudia dnes môžu študovať či pracovať v zahraničí. Môžu si vlastne robiť čo chcú. Nech na to nezabudnú, kto im toto umožnil. Lebo veľmi rýchlo sa môže stať, že sa nám zavrú hranice,“ konštatovla Hajdu.