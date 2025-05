Parlament schválil vládny návrh na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti

Poslanci v prvý deň rokovania 35. schôdze NR SR schválili vládny návrh na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti.

Navýšenie počtov

Jeho cieľom je zvýšenie odolnosti Slovenska vznikom Národných obranných síl, čím chce rezort obrany nahradiť v súčasnosti neuspokojivo fungujúce aktívne zálohy. Ide tak o navýšenie počtu vycvičených vojakov v zálohe a využitie vojakov v zálohe v krízových situáciách na pomoc obyvateľstvu, obciam a mestám.

Súčasťou návrhu opatrení je aj vznik takzvaného Žandárskeho zboru, ktorý by pomáhal policajtom udržiavať poriadok. Za návrh zahlasovalo 80 poslancov, proti bolo 44 zákonodarcov a 24 sa hlasovania zdržalo.

Návrh upravuje nový proces zaraďovania občanov, aktívne slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zložiek, verejných funkcionárov a vojakov ostatných záloh do jednotlivých zložiek Národných obranných síl.

„S ohľadom na úlohy, ktoré majú plniť, sa osobitne upravujú podmienky pre zaradenie do operačných záloh, pohotovostných záloh a branných záloh, pričom základným princípom ovládajúcim celý proces zaraďovania je dobrovoľnosť,“ píše sa v dôvodovej správe.

Vznik zboru

Výcvik a plnenie úloh vojakmi v operačných alebo pohotovostných zálohách bude trvať 20 dní, pričom ďalších desať dní bude vojak v pohotovosti. Rezort obrany za to pritom sľubuje príspevok.

Pre získanie polovičného príspevku sa vojak v branných zálohách musí zúčastniť na výcviku a plnení úloh aspoň 14 dní.

Vznik takzvaného Žandárskeho zboru by mal pomôcť policajnému zboru pri udržiavaní poriadku, keďže v policajnom zbore aktuálne chýbajú tisíce príslušníkov. Súčasťou Žandárskeho zboru by mali byť vojaci alebo súčasní a bývalí policajti. Mali by pritom podobné právomoci ako policajti a podriadení by boli policajnému zboru. Odmena pre žandárov za 20 dní služby je podľa slov ministerstva obrany tritisíc eur. Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. júla.