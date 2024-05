Parlament bol zvolaný po prvý raz od atentátu na premiéra Fica, ľudia podľa Žigu politikov pozorne sledujú (naživo)

Podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) otvoril 16. rokovací deň 12. schôdze Národnej rady SR. Parlament je v utorok zvolaný prvý raz od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ku ktorému došlo v stredu 15. mája.

Jedno z najdôležitejších rokovaní parlamentu

V úvode schôdze vystúpil v pléne parlamentu podpredseda Žiga, ktorý zdôraznil, že pred poslancami je aktuálne jedno z najdôležitejších rokovaní parlamentu v tomto volebnom období. Na 150 poslancov sa obrátil zo slovami, že politický boj prebieha predovšetkým na pôde Národnej rady SR a vrcholí parlamentnými voľbami.

Naživo: Rokovanie parlamentu

„Parlament má v demokracii nezastupiteľnú úlohu, vytvára priestor na odbornú diskusiu, ale úrovňou politického dialógu ovplyvňuje aj správanie verejnosti. Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ktorú stranu zastupujeme, nám bytostne záleží, aby Slovensko bola slušná a pokojná krajina, aby sa tu nešírila nenávisť a aby sa v nej nezabíjalo pre politický názor,“ uviedol Žiga.

Tvrdí, že si uvedomuje, že sa to nedá dosiahnuť bez sebareflexie a razantnej zmeny politickej argumentácie a politiky. Zároveň poprosil poslancov, aby počas svojich vystúpení v sále mysleli na to, že ľudia pozorne sledujú, ako sa správajú.

Žiaden atentátnik nepreruší chod štátu

„Nepremrhajme túto šancu a nastoľme princípy nového dialógu, politicky nekompromisného, ale bez urážok a osobných invektív. Nenávisť sa pokúšala vraždiť a je na každom z nás, aby sme ju zastavili. Posledné dni sme diskutovali o tom, či máme alebo nemáme pokračovať v dnešnom rokovaní. Nepokračovať v rokovaní by nebolo riešením, ale bol by to návod,“ povedal podpredseda Žiga.

Dodal, že žiaden terorista ani atentátnik nezastaví chod štátu. Informoval, že koalícia aj opozícia budú plniť svoj program a poslanci budú rokovať a hlasovať o zákonoch. Keby tak neučinili, podľa Žigu by tým poškodili demokraciu a ukázali, že krajinu je možné násilím zastrašiť.

„Dnes rozhodujeme o tom, či postupne vrátime parlamentu náležitú dôstojnosť, rešpekt a dôveru alebo budeme pokračovať v deštrukcii jednej z najdôležitejších inštitúcií v štáte,“ uzavrel s tým, že má dôveru v to, že to zvládnu.

Po Žigovom príhovore začali poslanci rokovať o uznesení predloženom koalíciou k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Hlasovanie o ňom sa uskutoční ihneď po jeho prerokovaní.