Parašutista zostal visieť na chvoste lietadla, ale prežil

Stalo sa to počas kaskadérskeho skoku v septembri, ale na verejnosť sa to dostalo až teraz po ukončení vyšetrovania.
Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy vo štvrtok zverejnili dramatické zábery zachytávajúce moment, keď parašutista zostal visieť tisíce metrov nad zemou po tom, ako sa jeho padák omotal o chvost lietadla. Parašutista incident prežil. Stalo sa to počas kaskadérskeho skoku v septembri, ale na verejnosť sa to dostalo až teraz po ukončení vyšetrovania.

Skupina 16 parašutistov mala vyskočiť z lietadla vo výške 4 600 metrov a vytvoriť vo vzduchu formáciu. Kameraman–parašutista to mal celé natočiť. Len čo sa prvý parašutista priblížil k dverám lietadla, všetko sa zvrtlo a nastal chaos.

Na videu je vidieť, ako sa parašutistovi nečakane otvoril záložný padák. Stalo sa to preto, lebo sa jeho rukoväť na otvorenie padáka zachytila o krídlo lietadla. Parašutista prerezal šnúry záložného padáka nožom a oslobodil sa, uviedol úrad. Následne otvoril hlavný padák a bezpečne pristál na zemi.

Chvost lietadla utrpel pri incidente „značné poškodenie“ a pilot mal obmedzenú kontrolu nad strojom. Vyslal núdzový signál, ale podarilo sa mu bezpečne pristáť.

