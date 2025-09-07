V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli

Dvaja ľudia prišli o život, keď v Prahe v nedeľu popoludní spadlo malé lietadlo. Lietadlo sa zrútilo v mestskej časti Letňany neďaleko miestneho lesoparku. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
Lekár už posádke nedokázal pomôcť
„V lietadle boli dvaja ľudia. Lekár im už bohužiaľ nedokázal pomôcť, “ povedala hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová. „Stále zostávame na mieste, vyšetrovanie nehody pokračuje,“ dodala.
Neotvoril sa záložný padák
„Prípad bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami,“ spresnil hovorca pražských hasičov Vojtěch Sosna s tým, že okolie havárie museli uzavrieť. Dodal, že sa neotvoril záložný padák, ktorý má fungovať, aj keď človek nie je schopný ho aktivovať manuálne. Podľa prvotných informácií, ktoré má portál TN.cz k dispozícii, sa nehoda stala krátko po vzlete.
V pražskej časti Letňany sa nachádza letisko, ktoré je verejným vnútroštátnym a neverejným medzinárodným letiskom. Leží zhruba sedem kilometrov severovýchodne od centra mesta.