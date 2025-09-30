Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.

Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) sa stretla s pápežom Levom XIV. V rámci stretnutia Svätému otcovi tlmočila pozdrav a opätovné pozvanie účastníkov tohtoročnej púte v Levoči. Pápež mal byť totiž hlavným celebrantom na predmetnej púti, no vzhľadom na to, že bol zvolený za pápeža, napokon na Slovensko nemohol prísť.
Dôležitosť dialógu
„Hovorili sme o význame tohto miesta aj v súvislosti s našim zápasom proti komunistickému režimu,“ doplnila Lexmann. Stretnutia sa zúčastnila spolu s ďalšími členmi pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Lev XIV. sa im za prácu, ktorú vykonávajú na podporu dialógu a rešpektu medzi ľuďmi, poďakoval.
Iniciátorom stretnutia bola práve pracovná skupina Európskej ľudovej strany pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Miriam Lexmann, ktorá je jej súčasťou, poukázala na narastajúcu dôležitosť dialógu.
„Dialóg medzi kultúrami a náboženstvami je nevyhnutný pre mier, vzájomné porozumenie a spoločné dobro. Pritom je dôležitá úcta k hodnotám, ktoré možno nájsť u iných bez toho, aby sme sa vzdali našich vlastných hodnôt. Rešpekt potrebujeme kultivovať zvlášť v dnešnej dobe, keď čelíme mnohým spoločenským výzvam,“ zdôraznila.
Človek a ľudská dôstojnosť
Podľa Leva XIV. znamená byť mužmi a ženami dialógu, ostať hlboko zakorenený v evanjeliu a v hodnotách z neho vyplývajúcich. Zároveň je potrebné pestovať otvorenosť, počúvanie a dialóg aj s tými, ktorí sú z iného prostredia. Rovnako akcentoval, že v centre tohto prístupu musí byť vždy človek a ľudská dôstojnosť, to môže napomôcť posilneniu medziľudských vzťahov a pomôcť ľuďom lepšie žiť v komunite i spoločnosti.
„Európske inštitúcie potrebujú ľudí, ktorí vedia, ako žiť zdravý sekularizmus, teda štýl myslenia a konania, ktorý potvrdzuje hodnotu náboženstva a zároveň zachováva odlišnosť – nie oddelenie alebo zmätok – od politickej sféry,“ uviedol pápež. Spomenul napríklad Roberta Schumana, Konrada Adenauera a Alcida De Gasperiho.
Pred audienciou vo Vatikáne sa Lexmann spolu s predsedom ľudovcov Manfredom Weberom, a ďalšími členmi pracovnej skupiny, stretli s talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim. Po audiencii u Leva XIV. pokračovali stretnutím so štátnym tajomníkom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom. V rámci tohto stretnutia slovenská europoslankyňa otvorila niekoľko závažných globálnych tém. Delegácia absolvovala aj stretnutie s prefektom Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom.