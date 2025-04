Pápež s „dvoma ľavými nohami“, ktorý miloval „krásnu hru“

Jeho predchodca miloval Mozarta, ale pápež František mal inú vášeň – futbal. Bola to pre neho tá „najkrajšia hra“ a tiež prostriedok na šírenie mieru a vzdelania.

Počas svojho 12-ročného pontifikátu prijal vo Vatikáne množstvo obrovských futbalových hviezd a dostal podpísané desiatky dresov a lôpt z celého sveta – od argentínskych krajanov Lionela Messiho a zosnulého Diega Maradonu, až po Zlatana Ibrahimoviča či Gianluigiho Buffona.

Nepatril medzi najlepších, často bol brankár

Po pondelkovej správe o pápežovej smrti spomenutý Messi vzdal hold Františkovi na instagrame: „Bol to iný pápež, bližší, Argentínčan… Odpočívaj v pokoji, pápež František,“ napísal osemnásobný víťaz Zlatej lopty. „Ďakujem, že si urobil svet lepším miestom. Budeš nám chýbať,“ doplnil.

František často spomínal na svoje detstvo, keď hrával futbal v uliciach Buenos Aires s loptou z handier. Aj keď priznal, že „nepatril medzi najlepších“ a že „mal dve ľavé nohy“, často hral ako brankár, čo podľa neho bolo dobrým spôsobom, ako sa naučiť reagovať na „nebezpečenstvá, ktoré môžu prísť odkiaľkoľvek“.

Milovaný klub San Lorenzo

Jeho láska k futbalu bola neoddeliteľná od jeho vernosti klubu San Lorenzo v Buenos Aires, kde chodil na zápasy so svojím otcom a bratmi. „Bol to romantický futbal,“ spomínal. Svoje členstvo v klube si ponechal aj po tom, čo sa stal pápežom – a spôsobil menší rozruch, keď prijal členskú kartu od konkurenčného klubu Boca Juniors. Spravil to však v rámci vzdelávacieho partnerstva Vatikánu s týmto argentínskym klubom.

Futbal je často prirovnávaný k náboženstvu pre svojich oddaných fanúšikov a František počas zahraničných ciest usporiadal početné obrovské omše na futbalových štadiónoch. Francúzsky biskup Emmanuel Gobilliard, vatikánsky delegát pre minuloročné olympijské hry v Paríži, povedal, že chápe kľúčovú úlohu, ktorú futbal zohráva. „Či už ste amatérsky alebo profesionálny futbalista, či ho radi sledujete v televízii, nezáleží na tom. Tento šport je súčasťou života ľudí,“ povedal.

Spôsob šírenia mieru a vzdelania

František, jezuita, videl vo futbale spôsob šírenia mieru a vzdelania, napriek peniazom a korupcii spojeným so športom. V roku 2014 z jeho iniciatívy hostil Olympijský štadión v Ríme „medzináboženský zápas“ za mier. „Mnohí hovoria, že futbal je najkrajšia hra na svete. Myslím si to tiež,“ vyhlásil František v roku 2019.

Jeho láska k futbalu inšpirovala scénu vo filme „Dvaja pápeži“, kde bývalý pápež Benedikt XVI. a vtedajší kardinál Jorge Mario Bergoglio sledujú finále majstrovstiev sveta v roku 2014 medzi Nemeckom a Argentínou. Bola to čistá fikcia, keďže František prestal sledovať televíziu v roku 1990, čiže v roku, keď vtedajšie Západné Nemecko porazilo Argentínu vo finále svetového šampionátu v Taliansku.

Maradonu sa opýtal na ruku

František nikdy nespomenul majstrovstvá sveta v roku 1978 v Argentíne, ktoré sa konali uprostred diktatúry, v čase, keď bol provinciálnym lídrom jezuitov. Ale venoval celú kapitolu svojej autobiografie z roku 2024 Maradonovi, ktorého neslávna „božia ruka“ pomohla Argentíne zvíťaziť nad Anglickom vo štvrťfinále MS 1986. „Keď som ako pápež prijal Maradonu vo Vatikáne pred niekoľkými rokmi, spýtal som sa ho žartom: ‚Takže, ktorá je tá vinná ruka?’“ povedal v roku 2024.

Pápež František počas stretnutia s Diegom Maradonom v roku 2014. Foto: SITA/AP

A keď sa ho raz spýtali, kto je najväčším hráčom, Maradona alebo Messi, pápež sa vyhol odpovedi. „Maradona, ako hráč, bol veľký. Ale ako človek, zlyhal,“ povedal František, odkazujúc na jeho závislosti na kokaíne a alkohole. Messiho opísal ako „džentlmena“, ale dodal, že by si vybral tretieho – Pelého, „človeka srdca“.