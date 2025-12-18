Pápež Lev XIV. varoval pred využívaním umelej inteligencie na vojenské účely

Pápež Lev XIV. varoval vo štvrtok pred používaním umelej inteligencie (AI) v armáde a vyhlásil, že delegovanie takýchto rozhodnutí na stroje je „deštruktívnou zradou“ princípov, ktoré sú základom civilizácie.
„Ďalší technologický pokrok a vojenská implementácia umelej inteligencie zhoršili tragédiu ozbrojených konfliktov,“ uviedol pápež vo svojom prvom posolstve k Svetovému dňu mieru, ktorý si katolícka cirkev pripomína 1. januára.
Vyhýbajú sa zodpovednosti
„Medzi politickými a vojenskými vodcami dokonca rastie tendencia vyhýbať sa zodpovednosti, keďže rozhodnutia o živote a smrti sú čoraz viac delegované na stroje. Toto predstavuje bezprecedentnú a deštruktívnu zradu právnych a filozofických princípov humanizmu, ktoré sú základom a chránia každú civilizáciu,“ uviedol pápež.
Prvý pápež katolíckej cirkvi, ktorý pochádza zo Spojených štátov, od svojho zvolenia v máji opakovane vyzýva na etické používanie umelej inteligencie.
Politické bitky
Viacero krajín totiž začalo používať umelú inteligenciu na automatizáciu sledovacích, kybernetických obranných a zbraňových systémov, ako sú autonómne drony alebo protiraketové systémy vybavené prediktívnymi algoritmami, čo vyvoláva vážne etické dilemy.
Vo svojom posolstve Lev XIV. zároveň odsúdil zneužívanie náboženstva na politické účely. „Žiaľ, stalo sa čoraz bežnejším zaťahovať jazyk viery do politických bitiek, velebiť nacionalizmus a ospravedlňovať násilie a ozbrojený boj v mene náboženstva.“