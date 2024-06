Páni, urobte si test – ak máte týchto 5 príznakov, ocitli ste sa v prechode

Jej nástup je nenápadný – prichádza postupne a že muž „nie je vo svojej koži“ mu často povie až jeho okolie. Reč je o andropauze, teda mužskej verzii známejšej ženskej menopauzy. Prináša so sebou ako psychické, tak i fyzické príznaky. Ak niektoré z nich trápia aj vás, pravdepodobne ste už v prechode. Odpovedzte si na 5 otázok z nášho testu a zistite, ako na tom ste!

1. Spíte dobre?

Mužský prechod je charakteristický poruchami spánku. Ak sa počas noci niekoľko krát zobudíte a máte ťažkosti s opätovným zaspávaním, môže to byť prvý príznak andropauzy.

2. Nachádzate po celej domácnosti svoje vlasy?

Vypadávanie vlasov začne u niektorých mužov už okolo tridsiatky. Kvalita vlasov je totiž dedičná a ak mal váš otec hustú korunu krásy, pravdepodobne ju budete mať aj vy. V prípade, že vám vlasy začali vypadávať vo veľkom a na hlave vám pomaly, ale isto svieti plešina, môže to súvisieť s ubúdaním testosterónu, čo pre prechod príznačné.

3. V posteli to už nie je, čo to bývalo?

Porucha erekcie je najčastejší príznak „mužskej menopauzy“. Netreba si to nijak vyčítať, ani chytať paniku – psychická pohoda je pri riešení erektilnej dysfunkcie veľmi dôležitá. Dobrá správa je, že dnes existujú efektívne a bezbolestné medicínske možnosti liečby. Riešiť to môžete s urológom.

4. Máte „blbú“ náladu a ľahko sa podráždite?

Možno ste o tom ešte nepočuli, ale aj narušená duševná pohoda súvisí s andropauzou. Depresívna nálada alebo časté zmeny nálad sú typické pre toto obdobie.

5. Zabúdate?

„Kde sú tie kľúče, mobil a po čo som do tej kuchyne vlastne išiel?“ – ak si tieto otázky kladiete nespočetne veľa krát do dňa, môže to súvisieť s prechodom. Zhoršenie koncentrácie a tým aj slabšia krátkodobá pamäť sú problémy, s ktorými musí bojovať nie len muž samotný, ale aj jeho okolie. S pokojným svedomím môžete v tomto prípade svoju ženu požiadať o zhovievavosť – naozaj to nerobíte naschvál!

Foto: Union

Ak ste na všetky tieto otázky odpovedali kladne, prechádzate novým životným obdobím – andropauzou. Niektoré dni budú náročnejšie, ale postupne sa to bude zlepšovať. Ak by sa niektorý z vyššie uvedených príznakov výrazne zhoršil, neváhajte a navštívte odborníka – nemusíte sa v tichosti trápiť, pomoc existuje!

Je dôležité povedať, že niektorí páni si tieto príznaky ani nevšimnú, iných zas obťažujú vo väčšej miere. Ak ste aj vy muž okolo 40-tky alebo máte vo svojom okolí muža v tomto veku, bude vám užitočná najnovšia brožúra Union zdravotnej poisťovne Kompas – Zdravie mužov, fit aj po 40-tke. Je plná dobrých rád a návodov, ako zvládnuť toto nepoznané obdobie života fyzicky, ale aj psychicky. Môžete sa k nej dostať na pobočkách Union poisťovní, kde je vám k dispozícii úplne zadarmo.

Informačný servis