Padol 51-ročný slovenský rekord! Zapletalová a Forster v Banskej Bystrici zabehli rekordné časy

Elitné slovenské atlétky sa v júnovej časti letnej sezóny ukazujú vo výbornej fazóne. Atletické kritérium SNP v Banskej Bystrici prinieslo skvelé slovenské rekordy v podaní Viktórie Forster na 100 m a Emmy Zapletalovej na 400 m.

Forster zabehla hladkú stovku za 11,19 sekundy a Zapletalová časom 51,91 sekundy na 400 m prekonala 51-ročné historické maximum Jozefíny Čerchlanovej. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Ubrala až 19 stotín

Na stovke Forster „vyletela“ z blokov ako strela a upaľovala za slovenským rekordom. Na ukazovateli jej v cieli zasvietilo 11,19 sekundy! Zo svojho historického maxima 11,26 z 30. júla 2023 z mítingu P-T-S tiež na Štiavničkách stiahla 7 stotín a svoj najlepší výkon v roku 2025 (11,38) si posunula až o 19 stotín.

„Spadol mi zo srdca taký veľký balvan, že to bolo počuť asi až do Osrblia, kde som kedysi robila biatlon. Začiatok sezóny bol pre mňa trochu náročnejší, ale teraz to zo mňa opadlo. Vravela som si, že musím stovku zvládnuť technicky správne. Zo záveru si spomínam na akýsi vnútorný povel, že nemôžem pustiť kolená a musím bežať až do cieľa bez predklonu. Najskôr som času nechcela veriť, až potom prišlo také to wau a vravela som si, že som asi všetko urobila správne,“ uviedla 23-ročná Viktória Forster, ktorá meria iba 162 cm.

Rekord po piatich desaťročiach

O dva roky staršia a 15 cm vyššia Emma Zapletalová sa rovnako zaskvela národným maximom, ale na 400 m trati. Po výborných výkonoch na prekážkovej štvorstovke sa to tak trochu aj očakávalo. Zvíťazila časom 51,91 sekundy a o 7 stotín zlepšila maximum, ktoré od 27. 7. 1974 zo škótskeho Edinburghu držala Jozefína Čerchlanová.

Zverenka holandského kouča Brama Petersa využila možnosť potiahnuť sa za 5-násobnou bronzovou medailistkou zo štafiet na 4 x 400 m na vrcholných podujatiach Britkou Yearginovou (51,99), ktorú predstihla v samom závere.

Verila, že zvíťazí

„Je to úžasný pocit. Pred pretekmi som sa snažila vytesniť z hlavy myšlienky o rekorde, aby som nebola sklamaná, ak sa to náhodou nepodarí. Povedala som si, že uvidím, ako to pôjde. Prvých dvesto metrov fúkal silný protivietor a dosť som to cítila. V závere som ledva-ledva držala tempo. Verila som, že vyhrám, ale cítila som za sebou Britku. Vyšlo to a som šťastná,“ zhodnotila Zapletalová na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Rešpekt pred 400 m

Rozhodnutie bežať hladkú štvorstovku namiesto prekážkovej sa ukázalo ako dobrý ťah, hoci z nej mala väčší rešpekt.

„Dlho som 400 m nebežala a nevedela som, či dobre trafím tempo. Aj s pomocou domáceho prostredia a podpory mojich blízkych to vyšlo super. Sezóna sa vyvíja dobre, ale ešte sme len na začiatku. Treba takto pokračovať a vyšperkovať ju v septembri na majstrovstvách sveta,“ dodala ambiciózna Slovenka.