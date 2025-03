Pachinger z kauzy nebankoviek žiada obnovu konania, súd jeho odvolanie v minulosti odmietol

Patrik Pachinger, odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest, podal na Špecializovaný trestný súd návrh na povolenie obnovy konania. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, ten by mal v tejto veci rozhodovať 30. apríla.

Žiadosť o obnove konania

Pachingera Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v kauze nebankoviek na sedem rokov väzenia a tento verdikt v roku 2018 potvrdil aj Najvyšší súd SR. Z výkonu trestu ho prepustili v septembri 2020. Pachinger so žiadosťou o obnovu konania nepochodil už v roku 2019 a v roku 2020 Najvyšší súd SR odmietol jeho dovolanie.

Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 v súvislosti s kauzou skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Dávida Brtvu na deväť rokov väzenia, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa Majského na deväť rokov väzenia.

Potvrdený verdikt

Najvyšší súd SR v roku 2018 potvrdil verdikt ohľadom Brtvu a Pachingera a v roku 2020 pokiaľ ide o Majského. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún.

Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil dnes už zosnulý Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“.

Sfalšované dokumenty

Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa Majského, Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania v tom prípade, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.