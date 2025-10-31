Ozbrojené sily a horskí záchranári zintenzívnia spoluprácu, po novom sa pridávajú aj vzdušné sily – FOTO

Ozbrojené sily (OS) SR a Horská záchranná služba (HZS) zintenzívnia spoluprácu. Spolupracovať s HZS budú Sily pre špeciálne operácie a po novom aj Vzdušné sily OS SR. Svoje kapacity spojili do jednej integrovanej dohody o spolupráci. Tento krok podľa slov OS SR znamená výrazný posun v efektivite zásahov v horách – od spoločného výcviku až po možné nasadenie vo vzduchu.
Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád
Dohoda prináša výcvik lanových techník, rýchlejší presun materiálu a evakuáciu osôb z ťažko dostupných oblastí, zdieľanie postupov a informácií pre bezpečný pohyb v horách a tiež využitie leteckej techniky a bezpilotných prostriedkov pri pátraní a evakuácii. „Spojenie horských operácií so vzdušnými silami a dronmi posúva výcvik aj zásahy na nový level,“ povedal veliteľ Síl pre špeciálne operácie generálmajor Jaroslav Krám.
Horskí záchranári našli vo Vysokých Tatrách mŕtveho Čecha, nezvestný bol od utorka
Veliteľ vzdušných síl brigádny generál Adolf Daubner vyzdvihol možnosť výcviku posádok vojenských vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí. Riaditeľ HZS Martin Matúšek uviedol, že dohoda znamená profesionálny letecký výcvik záchranárov či efektívnejší presun materiálu do ťažko dostupného terénu. Spoločným cieľom všetkých zložiek je tak zvýšiť úroveň bezpečnosti, profesionality a schopnosti rýchlo pomôcť ľuďom v núdzi.