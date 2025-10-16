Horskí záchranári našli vo Vysokých Tatrách mŕtveho Čecha, nezvestný bol od utorka

Informovali o tom na svojej internetovej stránke s tým, že muž sa pravdepodobne pošmykol na zľadovatenom povrchu a následne padal približne 300 metrov, utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rysy, Vysoké Tatry, Žabie plesá
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Horskí záchranári vo štvrtok počas pátrania objavili vo Vysokých Tatrách telo 43-ročného Čecha, ktorý bol nezvestný od utorka 14. októbra. Informovali o tom na svojej internetovej stránke s tým, že muž sa pravdepodobne pošmykol na zľadovatenom povrchu a následne padal približne 300 metrov, utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.

Žiadosť o pomoc pri pátraní po mužovi prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) v stredu v dopoludňajších hodinách. Rodina s ním mala naposledy kontakt v utorok.

„Údajne sa mal muž pohybovať v oblasti Rysov. Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ, neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku,“ uviedli z Horskej záchrannej služby.

Na pátraciu akciu odišli horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Pri prehľadávaní danej oblasti našli telo hľadaného pod stenou nad Žabími plesami.

Firmy a inštitúcie: HZS Horská záchranná službaMV Ministerstvo vnútra SROperačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Okruhy tém: Horskí záchranári pátranie po nezvestnom Tragédia Vysoké Tatry
