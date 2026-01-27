Ovplyvňoval zápasy, do lopty si už nekopne. Gešnábel opísal, ako funguje stávkarská mafia a koľko za to zarobil

Bývalý futbalista Róbert Gešnábel sa v rozhovore pre Českú televíziu priznal k tomu, ako v minulosti ovplyvňoval zápasy ako hráč priamo na ihrisku.
Priblížil, ako to celé funguje, prebieha, akú odmenu dokázal za to získať a ako to v podstate ukončilo jeho kariéru. V júli 2018 dostal za to všetko trest vo výške 15 rokov bez akéhokoľvek súťažného futbalu.
Aktuálne 34-ročný rodák z Partizánskeho hrával za Topoľčany, Šaľu, Zlaté Moravce a Ružomberok. Pod Čebraťom svoje pôsobenie musel nútene ukončiť.
Podviedol manželku s jej najlepšou kamarátkou. Vzťah populárneho páru sa rúca ako domček z karát - FOTO
Vyhral, aj keď prehral
Hneď na úvod uviedol, že za jediný duel si dokázal privyrobiť 20-tisíc eur, ak skončil podľa predstáv skupiny, ktorá chcela ovplyvňovať stretnutia – mala to byť prehra o dva góly.
„V daný súboj som bol veľmi nervózny. Ale potom, keď to celé vyšlo a mali sme tie peniaze, tak som sa tešil tak, akoby som vyhral jackpot,“ povedal s tým, že spomenutí ľudia vyzerali ako organizovaná skupina alias mafia.
„Chalani boli v kabíne po prehre smutní, ale mne to bolo jedno. Ja som vyhral, hoci sme reálne prehrali. Tak som to bral,“ prezradil Gešnábel.
Disciplinárna komisia SFZ potrestala Gešnábela zákazom činnosti na 15 rokov, medzi podozrivými je aj Orávik
Prvotné oslovenie
Nádejný stredopoliar to bral ako „najväčšiu chybu“. Sľubovali mu, že mu pomôžu a časom sa dostane do zahraničia, kde zarobí viac peňazí.
Ako prvý ho oslovil jeho bývalý spoluhráč, všetko rozobrali na káve. „Odišiel som odtiaľ so zmiešanými pocitmi, že to je niečo bláznivé. Na ďalšom stretnutí mi povedal, že má kamarátov z Ukrajiny a Ruska, ktorí to všetko pokryjú a dajú za to dobrý balík peňazí, za ktorý by sme vedeli skvelo žiť,“ povedal s tým, že jeho mzda nebola taká veľká na najvyššiu súťaž, tak sa rozhodol pre ovplyvňovanie.
Následne oslovil dvoch-troch spoluhráčov, či sa do toho takisto nepridajú. Hoci niektorí z nich odmietli, tak to včas neoznámili a dostali takisto trest.
Disciplinárna komisia SFZ suspendovala Gešnábela a ďalších, ktorých zadržala NAKA
Stretnutie s prostredníkmi
Ako vyzeral zápas, ktorý mal vopred stanovený výsledok? „Bola to fakt tragédia. Vypúšťali sme súboje, hrali sme do šírky a myslím si, že to bolo hneď vidno.“
Niekedy mali učiniť tak, aby bol počet rohov v takom počte, aký organizovaná skupina čakala. Ak ovplyvnenie nevyšlo, peniaze museli vrátiť, keďže ich mafia predtým do kabíny rozdala.
Gešnábel údajne zarobil okolo 70- až 80-tisíc eur. Peniaze dostával v parku či na neverejných miestach ako les či príroda. Stretával sa len s prostredníkmi, s vedúcimi ľuďmi sa videl len raz alebo dvakrát.
Masaker na futbalovom ihrisku. Ozbrojenci v Mexiku zabili 11 ľudí, ďalších 12 bojuje o život
Keď mu na všetko prišli, tak to opísal ako „najhorší pocit na svete“. „Keď robíte niečo, čo vás baví a do toho zarábate, tak sa to jedného dňa úplne vynulovalo. Je mi to veľmi ľúto.“
Gešnábel na záver rozhovoru v relácii Reportéri ČT odporúča tomu, kto sa do podobnej situácie dostane, aby to okamžite nahlásil. „Tým pádom môžete ďalej trénovať, máte čistú hlavu a ste v pohode.“