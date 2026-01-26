Legendárna Marta čoskoro oslávi štyridsiatku. Napriek tomu je stále nenahraditeľná a hrať by mala aj na MS 2027

Tréner brazílskej reprezentácie futbalistiek verí, že Marta stále má čo ponúknuť národnému tímu aj počas budúcoročného svetového šampionátu.
Marta, Sara Gama
Brazílčanka Marta v súboji s talianskou reprezentantkou Sarou Gamou počas zápasu na MS vo futbale žien. Valenciennes. 18. jún 2019. Foto: archívne, SITA/AP.
Už čoskoro oslávil hviezdna brazílska futbalistka Marta okrúhlu štyridsiatku, stále však je pre reprezentáciu svojej vlasti nenahraditeľná. Už takmer dekádu hráčka amerického tímu Orlando Pride by nemala chýbať v národnom tíme počas budúcoročných majstrovstiev sveta futbalistiek, ktoré sa uskutočnia práve v Brazílii.

Tréner Arthur Elias verí, že Marta sa predstaví na domácich MS, ak keď počas šampionátu bude mať už 41 rokov. Napriek tomu, že nikdy nezískala titul majsterky sveta, je stále považovaná za kľúčovú hráčku tímu.

„Počítam s ňou, rovnako ako s ostatnými hráčkami vo forme. Ani ona, ani ja však zatiaľ nevieme, či sa turnaja zúčastní. Čas ukáže,“ uviedol Elias.

Marta po finálovej prehre na OH 2024 v Paríži naznačila, že to mohol byť jej posledný zápas za národný tím. Následne však absolvovala ženskú verziu Copa America v roku 2025 a získala svoj štvrtý titul na tomto turnaji.

Kouč Elias zdôraznil, že Brazília má veľké šance na svoj prvý titul majsteriek sveta, práve na domácej pôde. V roku 2027 bude Brazília prvou juhoamerickou krajinou, ktorá usporiada ženský svetový šampionát.

„Máme výborné mladé hráčky, ktoré sa budú do turnaja ešte zlepšovať. Hrať doma nám zvyšuje šance. Som optimistický,“ povedal brazílsky kormidelník.

